中職／勵志棒球路寫句點 莊駿凱高掛球鞋向父母說抱歉

中職60人契約保護名單出爐，年僅28歲的統一獅隊外野手莊駿凱選擇高掛球鞋，在昨天正式轉任教練，他隨即在個人臉書上對球團與一路支持的父母表達感謝。

莊駿凱的棒球路堪稱勵志故事，他從獅隊練習生開始職業夢，經過自主培訓後於2015年獲得獅隊指名，去年七月更敲出一軍生涯首轟，可惜今年因獅隊外野三帥--蘇智傑、陳傑憲和林安可的表現難以撼動，4號外野又有打出生涯年的唐肇廷，只能整季都待在二軍，出賽73場165打數敲出40支安打，打擊率2成42，讓剛打出驚嘆號的他有了新的想法。

獅隊昨日60人保留名單出爐後已不見其名，莊駿凱也打算轉換人生跑道，以教練身份為獅隊生力軍提供協助，在臉書上發表心得，「謝謝球團能夠給我這個機會繼續留在統一為球隊付出。」

莊駿凱表示「在統一的這幾年真的非常感謝，每個教練，學長，隊友，學弟，防護員，還有公司所有同仁的照顧與鼓勵，可以跟你們一起打拼，真的很開心也很幸運。」

文末也感謝一路支持的父母「總是在我身邊一路的支持與鼓勵，但我要跟你們說聲抱歉，一直無法用好表現來回報你們，未來你們不用看電視緊張了，可以好好的看比賽了哈哈。」

最後則說道：「接下來我會在新的位置上好好的努力，希望球迷們繼續為統一獅加油，也繼續為我加油。」