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日職／爭取陳偉殷 羅德端複數年約、阪神也要搶人
明天是日職各隊遞交隔年度契約保留球員名單大限，羅德隊確定無法在此之前完成與台灣左投陳偉殷的續約，他將成自由契約球員，各隊可以自由交涉，「體育報知」指出，羅德有意端出複數年合約留人，阪神虎也將陳偉殷視為今冬最大補強目標，將傾全力加入搶人大戰。
陳偉殷在9月與羅德簽下合約，重返暌違9年的日職戰場，共累積4場例行賽和1場季後賽出賽，他沒有任何勝投進袋，球隊也全數吞敗，但5戰裡就有4場是優質先發，表現仍受到肯定，球季落幕後就傳出羅德有意留人。
日職每年需於12月2日遞交隔年契約保留名單，未在名單內即成自由契約球員，各隊可以自由接觸，羅德雖有意續留陳偉殷、赫曼（Frank Herrmann）兩名洋將，但續約還沒有共識，只得先放在名單外。
羅德仍有意繼續與陳偉殷談約，且願意為他端上複數年合約，而阪神也在等待12月2日爭奪戰正式鳴槍。
報導指出，阪神今年先發輪值戰力不足，已將陳偉殷視為今冬最大的補強目標；阪神監督矢野燿大明年將是3年合約的最後1年，他也表明阪神想要更好，洋將戰力將是關鍵。
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