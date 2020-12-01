日職／勝投、盜壘王可能離隊 栗山續任火腿收爛攤子

日媒《週刊野球》日前替12支球隊的監督本季的表現打了分數，最高的就是帶領軟銀完成日本一4連霸的工藤公康，他獲得95分，第二是央聯優勝巨人的監督原辰德，以及最後逆轉以洋聯第二之姿打進季後賽的羅德監督井口資仁，兩人都是90分，最低的是只有45分的火腿栗山英樹。

當然，球團高層並不需要靠媒體的評比來衡量是否續任監督，稍早已有DeNA、樂天兩隊更換新監督，DeNA由人氣OB番長三浦大輔接任，樂天則是由GM石井一久親自下來帶隊，洋聯墊底的歐力士也早在季中就已經更換監督為中嶋聰代理，令人意外的，分數最低、今年帶隊戰績也不佳的栗山，竟然在月中又獲得球團慰留，明年將續任火腿監督一年。

回顧栗山這9年來的成績，有5年打進季後賽，12及16兩年都拿到過洋聯優勝，16年還奪下日本一，對於火腿的貢獻不可說不大，但本季戰績為53勝62敗5和，連續兩年都在洋聯排第5，是栗山從12年開始職掌兵符以來，首度連兩年都落到後段班，連同17年的第5名在內，近4季已有3年打不進季後賽，在可見的明年球季看起來戰績排名也不會進步到哪裡去，主要的原因就是日前火腿球隊高層同意陣中王牌投手有原航平，以及不動的開路先鋒西川遙輝行使入札制度挑戰美國大聯盟。

19年勝投王有原航平已決定以入札制度挑戰大聯盟，對火腿先發戰力有極大影響。 擷圖自維基百科／えすぱにぃ攝影

有原自從15年新人年後，連續6季的投球局數都在100局以上，尤其在去年上澤直之受傷後，一人扛起球隊的王牌投手角色，以15勝拿下勝投王，防禦率2.46也是生涯最佳，今年延續好表現，8勝與上澤並列球隊最多，更是火腿先發輪值中唯一一個達到規定投球局數的投手，6年生涯累積60勝50敗，3.74防禦率的成績。

西川就更不用說了，12年一軍初登場，13年季中開始站穩先發，之後便成為火腿的固定開路先鋒，速度是最大優勢，曾拿下14、17、18三度盜壘王的他，今年也跑出了42次盜壘，佔火腿全隊42次的一半以上，在近兩年盜壘次數銳減的火腿陣中，是不可或缺的壘上破壞者，打擊率及長程火力雖然不算高，但百安輸出是基本，上壘率及得點圈打擊率都不錯，而17到19年連續三屆金手套的守備功力更不用多提(今年應該也會入選)，而且也已獲得日本國內自由球員資格，傳言巨人也已對他展開調查。

火腿今年的團隊投手防禦率為4.02，在6隊中排第4，528分的失分則是倒數第2，投手戰力並不算頂級，另外，雖然團隊總得分493分排第3，但長程火力不佳，全壘打只有89支，連兩年都是洋聯最少，投打兩方面都還有很大的進步空間，戰績不佳也不令人意外，尤其是在有著軟銀、西武、樂天、羅德等強力競爭者的洋聯。

如有原順利前往美國，那上澤直之勢必要扛起隊中王牌任務！ 福耳攝影

加上隊中幾位第一指名的大物新人，如3年下來平均打擊率還不到兩成，三振卻多達194次的清宮幸太郎、投手吉田輝星、上原健太等，對球隊戰力幫助都仍有限，而近幾年找的投打洋助人，尤其是包括連兩年無法複製中職成績的台灣旅日球員王柏融在內的洋砲，也達不到所期待的補強力道。

栗山續留火腿1年，也有可能是為了要等稻葉篤紀帶完日本奧運國家隊後，後年再讓他接任火腿新監督所採取的權宜之計，不過在陣中王牌及核彈頭都提出入札，且兩人也都有可能圓夢或離隊的情況下，栗山明年的工作或許不是要把球隊的戰績帶到多好，反而是收拾好投打主力離隊的爛攤子，替未來的監督鋪好一條比較乾淨好走的路吧。