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江坤宇棒球路貴人多 老爸親筆推薦信開啟大門

聯合新聞網 / 特約作家王婉玲
江坤宇(右)與父親江督(中)以及東園國小總教練賴敏男(左)。 賴敏男提供
江坤宇(右)與父親江督(中)以及東園國小總教練賴敏男(左)。 賴敏男提供

年僅20歲的中信兄弟「小可愛」江坤宇加入職棒僅兩年多就大放異彩，今年拿下台灣大賽優秀球員獎以及游擊金手套獎，成為新生代指標，而他當初會踏上棒球路，由中信鯨棒球營開端，父親江督寫給台北市東園國小總教練賴敏男的一封推薦信則是打開大門。

江坤宇小二時報名棒球營，是人生中首度接觸到棒球，江督透露，原本他年齡太小不符合報名門檻，在主辦單位一位大姊破例放行下才讓他如願，過了一年，江坤宇又參加一次棒球營，很巧合地，被前職棒球員、現任西門國小教練蔡璟豪(當時為國體大球員)指導到，他告訴家長這孩子適合走棒球路，加上江坤宇一直展現對棒球的熱愛，因而決定自板橋後埔國小轉往有棒球隊的學校就讀。

東園國小總教練賴敏男收到江坤宇父親寫來的推薦信。 王婉玲攝影
東園國小總教練賴敏男收到江坤宇父親寫來的推薦信。 王婉玲攝影

江督說，上網搜尋離家近的棒球學校，覺得東園是不錯的選擇，不過是門外漢，到東園時不知道要帶什麼資料，「我心想，就像大人要去找工作面試時要帶履歷自傳，於是就寫了推薦函給賴教練，這件事後來想起來真是太瞎太好笑了！」東園總賴敏男則笑說，教球這麼多年以來，大多是電話聯絡或透過友人介紹來打球，從沒遇到有家長寫信來的。

江坤宇自小就嶄露體育天分，在後埔國小小二時參加壘球擲遠獲得第一名，動靜皆宜的他也學圍棋，江督指出，下圍棋要有沉著冷靜的特質，更重要的是訓練孩子的受挫能力，「到現在打職棒遇到低潮，連總教練都很驚訝他能這麼快就走出來，其實是因為他從小就鍛鍊心理。」

江坤宇的課業也不錯，幾乎維持班上前三名，父母親與他達成協議，除了學業成績之外，得通過JET英語檢定，結果他都達成，因而如願打棒球，而小六首次入選U12亞洲少棒國手更是奠定他日後想挑戰職棒的目標。

江坤宇國小時入選中華隊，在活動中與女籃國手錢薇娟合影。 賴敏男提供
江坤宇國小時入選中華隊，在活動中與女籃國手錢薇娟合影。 賴敏男提供

賴敏男認為，江坤宇運動神經發達、反應敏捷、頭腦清楚，只是國小時身材較嬌小(小學畢業身高155公分)，不過協調性好，游擊為主要守位，自長安國中到平鎮高中的成長也是他的關鍵轉折點。

也許江坤宇天生就注定打棒球，在他未進入東園就讀前，有次曾在大魯閣打擊場碰上「棒球王子」廖敏雄，江督指出，「當時他正值低潮，在打擊場上班，因準備成立少棒隊，看到江坤宇投球跟打擊主動詢問是否想加入，雖然後來沒組成，但他指導如一張白紙般的江坤宇，也許有一些打擊技巧啟蒙了他。」

江坤宇(前排左一)入選亞洲少棒國手，全隊與校長開心合影。 賴敏男提供
江坤宇(前排左一)入選亞洲少棒國手，全隊與校長開心合影。 賴敏男提供

「一路以來，我覺得江坤宇的棒球路遇到很多貴人」，江督說，除了三級棒球的教練們外，好像每個階段都有人冥冥之中在幫忙，才能達成職棒夢想，「江坤宇身材不突出，卻能打到職棒，他現在的小成功故事如果能激勵小球員，我覺得也是很好的事。」

江坤宇少棒時期赴中國四川參加亞洲盃，今年球季結束回母校東園國小親筆簽名留念。 賴敏男提供
江坤宇少棒時期赴中國四川參加亞洲盃，今年球季結束回母校東園國小親筆簽名留念。 賴敏男提供

江坤宇 中信兄弟

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