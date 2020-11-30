徐生明盃／4強出爐 東園龜山錦興桃源晉級

徐生明少棒錦標賽4強出爐，北市東園國小少棒隊單日兩戰，總共攻下23分，莊昀融兩戰敲4安、包括1轟，率隊依序擊敗山佳、興穀晉級；另外3支晉級隊伍為錦興、龜山、桃源國小。

2020年徐生明少棒錦標賽16強賽今天開打，台北市東園國小首戰苗栗縣山佳國小，東園開路先鋒第一棒莊昀融，單場4打數3安打，包括1支三壘打、1發全壘打，東園打線發揮，以10比2拿勝晉級8強。

東園接下來在8強戰與新北興穀國小交手，莊昀融首局敲出安打，2、3局都獲得四壞保送，還跑出2次盜壘成功，成功扮演開路先鋒，東園攻勢串聯，終場以13比3，4局拿勝，晉級4強。

高雄桃源國小今天先與台東紅葉國小交手，以5比4、1分險勝晉級，桃源8強對戰高雄壽天國小，再以6比0拿勝、晉級4強，明天將與東園爭冠軍戰門票。

龜山國小今天首戰與澎湖石泉國小交手，16比0獲勝，接著再以2比1擊敗新北新埔國小晉級4強，明天4強將是「桃園內戰」，尋求徐生明盃4連霸的龜山國小，將與錦興爭奪冠軍戰門票。