六都只高雄無職棒隊！ 陳其邁：先與企業和中職規畫
六都中僅高雄沒有職棒球隊，高雄是否會成立第6支職棒球隊？高雄市長陳其邁今天表示，這個需要一些努力，高雄市府會與比較有意願的廠商、也要跟中職來規畫，明年優先在澄清湖棒球場舉辦一些賽事。
陳其邁說，高雄棒球迷也很多，市府會努力促成。有機會會客串開球，不會下場打。
至於會不會循著日本廣島鯉魚隊的經營模式？陳其邁說，高雄有幾家大型企業，類似廣島模式其實是可以發展的模式，高雄會就按部就班，先跟有意願的公司，也要跟中職再談。
設備良好的澄清湖棒球場，可以容納兩萬觀眾，硬體、軟體設備其實都很好，可是在今年完全沒有任何一場比賽。陳其邁表示，明年會爭取一軍球隊到澄清湖球場進行賽事，決定之後會跟大家再報告。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言