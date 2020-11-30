六都只高雄無職棒隊！ 陳其邁：先與企業和中職規畫

六都中僅高雄沒有職棒球隊，高雄是否會成立第6支職棒球隊？高雄市長陳其邁今天表示，這個需要一些努力，高雄市府會與比較有意願的廠商、也要跟中職來規畫，明年優先在澄清湖棒球場舉辦一些賽事。

陳其邁說，高雄棒球迷也很多，市府會努力促成。有機會會客串開球，不會下場打。

至於會不會循著日本廣島鯉魚隊的經營模式？陳其邁說，高雄有幾家大型企業，類似廣島模式其實是可以發展的模式，高雄會就按部就班，先跟有意願的公司，也要跟中職再談。

設備良好的澄清湖棒球場，可以容納兩萬觀眾，硬體、軟體設備其實都很好，可是在今年完全沒有任何一場比賽。陳其邁表示，明年會爭取一軍球隊到澄清湖球場進行賽事，決定之後會跟大家再報告。