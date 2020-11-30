中職／兄弟8人在名單外 釋出、轉職未定案

中信兄弟隊扣掉周思齊、張志豪兩位自由球員，共有8人未在60人保護名單內，球團尚未決定釋出、轉職名單，領隊劉志威表示，不在名單內不代表不續約，但其他球隊可以自由接觸。

兄弟8名未在名單內的球員，分別是張凱倫、洪宸宇、楊子亦、邱品睿、劉劭威、陳子鴻、黃稚峰、邱志恆，最資淺的是2019年第六輪選進的劉劭威、第八輪選進的邱志恆。

邱品睿為2010選秀兄弟象第三指名，是名單中最資深；洪宸宇以野手身分投入中職選秀，為2011年Lamigo桃猿隊第二指名，之後因發展受限棄打從投，2016年季後遭到釋出，獲得兄弟網羅，得以延續職棒生涯。

球團尚未確定是否有人遭釋出或轉職，劉志威表示，不在名單內的球員，不代表不會續約，但依規章，其它球團可以接觸網羅。