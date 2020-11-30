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中職／冠軍獅6異動 3人離隊、3人轉職
中職今天需要提交60人契約保留名單，各隊名單陸續底定，今年奪冠的統一獅隊確定將有3人離隊、3人轉職，林煜清、洪心騏、蔡奕玄2投1野將離隊，莊駿凱、郭恆孝、薛种帷則轉職，換以不同方式為球隊貢獻。
洪心騏今年整季未上一軍，在二軍最後4場先發，合計只投9.2局，狂失24分，投球內容甚至無法應付二軍賽事，在球季結束後遭到割捨。
林煜清去年季末遭富邦悍將隊釋出後，正巧因獅隊在擴編選秀失去廖文揚，找來定位相近的林煜清，他也得以延續中職生涯，但他本季在一軍後援出賽8場，防禦率高達9.72，在二軍則出賽36場、48.2局，防禦率2.77表現不俗，仍在季後遭到釋出，第三度丟掉工作。
蔡奕玄為2015年選秀加盟，原被期望扛起游擊防區，但表現始終未達期待，5年以來，單季最多出賽數僅21場。
同樣在隊上已無出賽空間的1野、1投、1捕，莊駿凱、郭恆孝、薛种帷則在季後被安排轉職，莊駿凱將擔任二軍助理教練，郭恆孝補上獅隊最被詬病的左投餵球投手位置，薛种帷則轉任牛棚捕手。
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