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中職／生涯一軍0出賽 龍隊花300萬選的江忠垣轉行政
中職各隊今天提交60人契約保護名單，明年將上一軍的味全龍隊也有異動，去年底在擴編選秀花了300萬元找來的捕手江忠垣，將卸下球員身分、轉任助理管理，林瑋恩、吳宗峻則不再兼任球員，與自主培訓出身的王膺鵬，都轉任助理教練。
龍隊重返中職，參加兩次擴編選秀，第一次為去年底，從各隊30人保護名單外挑選1至2人，依規定不能不選，當時龍隊分別從兄弟選進曾陶鎔、悍將隊羅華韋、獅隊廖文揚以及猿隊江忠垣，各支付母隊300萬元轉隊費。
出身成德高中的江忠垣，為2016年選秀第六輪選進，效力猿隊期間沒上過一軍，在新軍龍隊迫切需要捕手的情況下獲得青睞，但本季在二軍由全浩瑋和魏全扛起主戰捕手，江忠垣整季只出賽15場、18打席。
龍隊在季中選秀選進捕手林辰勳、蔣少宏，上周又在擴編選秀以750萬元選進猿隊捕手劉時豪後，已無江忠垣的出賽空間，球團安排他轉職行政人員，也確定他的中職生涯在一軍留下0出賽。
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