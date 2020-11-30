中職／60人名單公布 猿釋出7人、有意願續約林柏佑

中職各隊今天提交60人契約保留名單，富邦悍將隊僅提報55人、釋出12人，陣容變化最大，樂天桃猿隊釋出7人，老將林柏佑未在60人名單內，但球團有續約意願。

猿隊宣布不與林樺慶、林逸翔、林國裕、林逸翔、野手葉竹軒、張煒謙、紀品宏以及林大展7人續約，球團表示，「感謝這7位球員對於球團的貢獻，球團祝福他們在未來都能夠一帆風順，再找到個人發展的舞台。」

林柏佑同樣未列60人名單中，但不在球團公布的釋出名單中，領隊劉玠廷表示，「60人名單的用意是增加市場流動性，放在60人名單外不代表沒有續約意願，球團有和他續約的意願。」

猿隊7名釋出球員中，有2人轉任行政職，但目前還不確定，球團暫時先不透露。

獅隊3人離隊、3人轉職，林煜清、洪心騏、蔡奕玄2投1野將離隊，同樣在隊上已無出賽空間的1野、1投、1捕，莊駿凱、郭恆孝、薛种帷則在被安排轉職，莊駿凱將擔任二軍助理教練，郭恆孝補上獅隊最被詬病的左投餵球投手位置，薛种帷則轉任牛棚捕手。

兄弟未在保留名單內的球員，扣掉周思齊與張志豪兩名自由球員，共有8人，分別是張凱倫、洪宸宇、楊子亦、邱品睿、劉劭威、陳子鴻、黃稚峰、邱志恆。

味全龍隊7人未在60人名單，捕手江忠垣將卸下球員身分、轉任助理管理，林瑋恩則不再兼任球員，與自主培訓出身的王膺鵬，都轉任助理教練。同樣未在名單內的李宇翔、林旺億、林桀晨、高淮安，總教練葉君璋表示，並沒有要釋出任何一人。