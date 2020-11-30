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中職／悍將12人釋出名單 倪福德最資深、楊程皓最資淺
富邦悍將隊今天公布超龐大的12人釋出名單，其中以倪福德最資深、楊程皓最資淺，楊程皓2019年才在選秀會上雀屏中選，隔年就收到釋出通知。
各隊需在今天提交60人契約保護名單，未在列者等同於自由契約球員，各隊可以自由接洽，母隊有意願也可簽回，但悍將隊的12人確定不可能再披悍將隊球衣，球團將提供離隊同意書。
12人裡以2015年選秀梯次為大宗，共占4人，包括當時由義大犀牛隊以第二輪簽選進倪福德、第三輪黃亦志、第九輪彭璿紘和第十輪石翔宇；2016年選進的則有陳明軒和林志洋。
陳韋奇為2017年第六輪選進，2018年選秀挑進的球員則有第三輪的陳冠傑（陳品學）、第十輪的曾慈恩，以及該年落選以自主培訓合約加盟的張竣龍，2019年第八輪挑進的楊程皓，則在短暫1個半季後收到釋出通知。
倪福德首度參與選秀為2005年代訓選秀，由中信鯨隊第一指名挑選，為12人裡最資深，張詠漢為2011年選秀第三指名，生涯共在一軍累積194場出賽，出賽空間有限。
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