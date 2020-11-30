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MLB／史布林格拒留太空人 傳藍鳥已進入談約階段

聯合新聞網 / 綜合報導
藍鳥有意網羅史布林格。 美聯社
藍鳥有意網羅史布林格。 美聯社

大聯盟自由球員市場開市將近一個月時間，許多球員去處皆已塵埃落定，然而身為市場大熱的「春天哥」史布林格(George Springer)至今仍未決定下家，根據大聯盟記者戴維迪(Shi Davidi)報導，近日來動作在自由市場動作頻頻的多倫多藍鳥，有意簽下這位前休士頓太空人明星外野手，也希望補進另一左打好手布蘭德利(Michael Brantley)。

稍早表明不願與太空人續約的史布林格拒絕球隊所提的合格報價後投身自由球員市場，攻守皆具有亮眼表現的他成為炙手可熱的外野手之一，藍鳥也是積極爭取史布林格加盟的球隊之一，根據戴維迪報導稱，雙方已經到了談判合約的地步，此外藍鳥也對同為前太空人的外野手布蘭德利有著高度興趣，雖然在防守表現方面有所下滑，但身為左打的布蘭德利近三年繳出平均3成09打擊率，打擊穩定性也是藍鳥看上布蘭德利的主要原因。

戴維迪也指出，儘管外野稍嫌擁擠，但身在年輕新秀居多的藍鳥陣中，擁有多年大聯盟經驗的史布林格及布蘭德利可望帶來良好挹注，帶領藍鳥衝擊季後賽。

而在季後賽第一輪敗退的密爾瓦基釀酒人，本賽季團隊僅有2成23打擊率，釀酒人總裁史特恩斯(David Stearns)也強調將改善球隊進攻，特別是角落內野的補強，根據國外媒體消息，釀酒人正在自由市場積極追求內野手勒梅休(DJ LeMahieu)，也試著與小熊洽詢交易三壘手布萊恩(Kris Bryant)。

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