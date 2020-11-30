中職／桃猿隊林樺慶 具旅美資歷投手林逸翔被釋出

中職各隊今天將向聯盟提交60人保護名單，陸續確定年底釋出球員，樂天桃猿隊先前被看好扛先發輪值的投手林樺慶被釋出，具旅美資歷的投手林逸翔也在釋出名單中。

今天為中華職棒各隊繳交60人保護名單的期限，在釋出名單中球員陸續接獲通知，樂天桃猿隊投手林樺慶2017、2018年球季是球隊先發輪值之一，2017年整季一軍20場出賽（18場先發），戰績6勝4敗、出賽防禦率5.25。

林樺慶近兩年成績不理想，一軍出賽機會銳減，今年整季僅在一軍出賽1場，投3.1局失掉4分（3分責失分）吞敗；目前為止中職生涯累計一軍出賽62場，戰績9勝12敗，出賽防禦率5.46。

具旅美資歷的投手林逸翔2017年選秀第5輪被Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）指名，今年開季首度從一軍出發，但本季一軍出賽僅3場，總計投3.1局失掉7分（5分責失分），沒有勝敗成績，出賽防禦率13.50，也在釋出名單中。