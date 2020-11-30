中職／才走完第一份合約 陳冠傑傳遭悍將釋出

中職各隊今天須提交60人契約保留名單，曾旅美的投手陳冠傑（原名陳品學），與富邦悍將隊的2.5年合約走完，傳出遭到釋出，2018年選秀第三指名選進的他，3年來僅留下3場一軍出賽，就脫下悍將隊球衣。

出身穀保家商的陳冠傑，2012年與印地安人隊簽約、簽約金6萬美元，展開旅美生涯，他在2018年季前遭到釋出，同一年帶著6年旅美資歷投入中職季中選秀，由悍將隊的第三輪籤挑選，雙方簽下2.5年合約，前兩季月薪為12萬，今年則為15萬。

陳冠傑3季以來，只在2019年於一軍出賽3場，皆為先發，合計11.1局被敲15安打、3轟，丟掉9分，防禦率為7.15。

陳冠傑今年整季未上一軍，在二軍出賽20場，先發、後援各半，防禦率高達8.45，球季結束後，與悍將隊的第一份合約走完，未獲續約。

老將蔡明晉也將轉任教練職，他在今年下半季也開始協助年輕球員調整，秋訓也以教練身份參與。