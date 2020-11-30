中職／未獲獅隊續約 林煜清生涯已累積3隊釋出

中職各隊今天須向聯盟提交60人契約保留名單，去年底才加盟的投手林煜清，本季一軍8場出賽成績慘澹，儘管在二軍成績不俗，但未被列入名單、遭到釋出，中職生涯已陸續收過中信兄弟、富邦悍將與統一獅隊的釋出通知。

林煜清為2011年兄弟象隊的第一指名，以400萬簽約金加盟，生涯初期定位先發，前3季共拿下27勝，吃下453局、平均每年負擔151局，穩定為球隊貢獻勝場與局數。

然而林煜清往後幾年的表現急轉直下，2017年季後未獲兄弟續約，他獲得悍將隊延攬，短暫效力兩季後，又於去年季後遭到釋出；隨著獅隊先發、後援兩相宜的廖文揚在擴編選秀被味全龍隊挑走，球隊尋覓一位能補上他位置的投手，林煜清獲得青睞，穿上獅隊球衣。

林煜清本季在一軍後援出賽8場，防禦率高達9.72，在二軍則出賽36場、48.2局，防禦率2.77表現不俗，仍在季後遭到釋出，中職生涯第三度丟掉工作。

除此之外，獅隊幾名已無出賽空間的選手都將安排轉職，外野手莊駿凱轉任二軍助理教練，左投郭恆孝將轉任餵球投手，薛种帷轉任牛棚捕手。