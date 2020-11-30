快訊

新版晶片護照明年1月11日正式發行 當日申辦有禮物

北車搭電扶梯手掌被扶手畫傷 台鐵：瞭解中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／未獲獅隊續約 林煜清生涯已累積3隊釋出

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
林煜清未獲獅隊續約。報系資料照
林煜清未獲獅隊續約。報系資料照

中職各隊今天須向聯盟提交60人契約保留名單，去年底才加盟的投手林煜清，本季一軍8場出賽成績慘澹，儘管在二軍成績不俗，但未被列入名單、遭到釋出，中職生涯已陸續收過中信兄弟、富邦悍將與統一獅隊的釋出通知。

林煜清為2011年兄弟象隊的第一指名，以400萬簽約金加盟，生涯初期定位先發，前3季共拿下27勝，吃下453局、平均每年負擔151局，穩定為球隊貢獻勝場與局數。

然而林煜清往後幾年的表現急轉直下，2017年季後未獲兄弟續約，他獲得悍將隊延攬，短暫效力兩季後，又於去年季後遭到釋出；隨著獅隊先發、後援兩相宜的廖文揚在擴編選秀被味全龍隊挑走，球隊尋覓一位能補上他位置的投手，林煜清獲得青睞，穿上獅隊球衣。

林煜清本季在一軍後援出賽8場，防禦率高達9.72，在二軍則出賽36場、48.2局，防禦率2.77表現不俗，仍在季後遭到釋出，中職生涯第三度丟掉工作。

除此之外，獅隊幾名已無出賽空間的選手都將安排轉職，外野手莊駿凱轉任二軍助理教練，左投郭恆孝將轉任餵球投手，薛种帷轉任牛棚捕手。

林煜清 中職 牛棚

延伸閱讀

中職／一軍登板成績不佳 前旅美好手陳冠傑恐遭悍將釋出

中職／轉戰獅子軍表現仍未見起色 傳出林煜清恐遭釋出

中職／得知轉隊有點震驚 王玉譜對獅隊說感謝和抱歉

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

相關新聞

中職／未獲獅隊續約 林煜清生涯已累積3隊釋出

中職各隊今天須向聯盟提交60人契約保留名單，去年底才加盟的投手林煜清，本季一軍8場出賽成績慘澹，儘管在二軍成績不俗，但未...

中職／才走完第一份合約 陳冠傑傳遭悍將釋出

中職各隊今天須提交60人契約保留名單，曾旅美的投手陳冠傑（原名陳品學），與富邦悍將隊的2.5年合約走完，傳出遭到釋出，2...

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

中職第二次擴編選秀上週落幕，其中討論最多的話題人物，莫過於味全龍挑走中信兄弟年度最佳二壘手、去年金手套吳東融，原本味全打算選兄弟的投手，在擴編選秀當天開會決定才改選吳東融，也讓話題持續延燒。 吳

日職／軟銀風光背後 10億洋將投資幾付諸流水

軟銀鷹隊上週4連勝橫掃中央聯盟冠軍讀賣巨人隊，登上2020年日本一總冠軍的優勝王座。這是軟銀連續4年的日本一優勝，也是繼V9時代的巨人隊之後再度達成4連霸的球隊。 軟銀在關鍵的10月份戰績長紅，

中職／轉戰獅子軍表現仍未見起色 傳出林煜清恐遭釋出

中華職棒各隊繳交60人名單將在今(30)日截止，今年剛拿下冠軍的統一獅規劃陣容將朝向年輕化發展，而在60人名單滿編的情況下，勢必得將淘汰一些選手，根據媒體報導消息傳出，將滿32歲的「奶茶」林煜清不會出

中職／一軍登板成績不佳 前旅美好手陳冠傑恐遭悍將釋出

隨著中職各隊60人保護名單將在今(30)日截止，各球隊有許多球員異動，據媒體報導傳出富邦悍將除了將資深老將蔡明晉將轉任二軍牛棚教練外，曾赴美多年的前旅外好手陳冠傑(原名陳品學)也將被移出60人名單，年

徐生明盃／張泰山 看兒打球喜伴憂

大勇國小張可洛在徐生明盃少棒賽的打擊表現被評價「虎父無犬子」，昨天更一解投手癮，在父親張泰山面前完投3局；但最初，張泰山...

徐生明盃／常轟全壘打 紅葉國小莊家祥家中很多球

紅葉國小不僅能靠腳程壓迫對手，長打也有好表現，隊長莊家祥在對正義國小之戰轟出兩分砲，幫助球隊以9：0獲勝，2勝1敗的戰績...

棒球／返那瑪夏修繕教會 林子偉簽下「TZUNAMI」留念

旅美好手林子偉今天隨著「國泰MY WAY林子偉棒球精進計畫」返回故鄉那瑪夏，與國泰人壽志工一起完成教堂修繕以及彩繪活動，...

中職／桃猿隊林樺慶 具旅美資歷投手林逸翔被釋出

中職各隊今天將向聯盟提交60人保護名單，陸續確定年底釋出球員，樂天桃猿隊先前被看好扛先發輪值的投手林樺慶被釋出，具旅美資...

徐生明盃／賽德克族組隊 「雜牌軍」萬豐晉級複賽

打軟式棒球為主的萬豐國小，到使用硬式棒球的徐生明盃少棒賽也打得嚇嚇叫，預賽拿下3連勝晉級複賽，這支教練林建宏形容的「雜牌...

徐生明盃／林立外甥接隊長 龜山預賽3連勝晉級

在今年徐生明盃才剛接任龜山國小隊長的林宇謙，有個球星舅舅、樂天桃猿隊的林立，喜歡的球隊卻是中信兄弟隊，被問到兩隊交手要支...

熱門新聞

中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

中職／猿隊本季最穩洋投 卡本特被韓職挖走了

NBA／矮將灌籃王挑戰拳擊遭擊倒 球員送上溫暖

NBA／海瓦德去黃蜂改先簽後換 綠衫軍拿回破紀錄特例

NBA／曾考慮去騎士聯手詹皇 瑞德有信心翻盤07年

NBA／布萊恩、鄧肯 明年5月入名人堂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。