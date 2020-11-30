中職／一軍登板成績不佳 前旅美好手陳冠傑恐遭悍將釋出

隨著中職各隊60人保護名單將在今(30)日截止，各球隊有許多球員異動，據媒體報導傳出富邦悍將除了將資深老將蔡明晉將轉任二軍牛棚教練外，曾赴美多年的前旅外好手陳冠傑(原名陳品學)也將被移出60人名單，年僅26歲的他恐另謀出路。

高中投出將近150公里火球而聞名球界，身為穀保高中王牌的陳冠傑一畢業就與美職克里夫蘭印地安人簽約，不過旅美5年最高層級僅升至短期1A，而反覆出現的傷勢讓陳冠傑在2018年小聯盟開季前遭到釋出，同年返台決定報名中職選秀，以第三指名加入富邦悍將。

富邦悍將原寄望擁有多年旅美經驗的陳冠傑能強化球隊先發輪值，然而在去年賽季登上一軍後先發登板3場，僅送出防禦率7.15、每局被上壘率1.68的不及格成績，下放二軍後至本季未曾登錄上一軍，傳出即將在今日停止繳交的60人名單中，富邦悍將名單沒有陳冠傑的名字，更是傳出陳冠傑即將卸下球員身分、高掛釘鞋。