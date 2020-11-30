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中職／轉戰獅子軍表現仍未見起色 傳出林煜清恐遭釋出
中華職棒各隊繳交60人名單將在今(30)日截止，今年剛拿下冠軍的統一獅規劃陣容將朝向年輕化發展，而在60人名單滿編的情況下，勢必得將淘汰一些選手，根據媒體報導消息傳出，將滿32歲的「奶茶」林煜清不會出現在統一獅最終60人名單中，無緣與獅子軍再續緣。
林煜清在2011年選秀會以第一指名加入兄弟象(現中信兄弟)，生涯第二年便拿下單季10勝的佳績，成為兄弟象相當倚賴的王牌先發，不過，隨後林煜清因傷失去先發投手位置後成績每況愈下，在2017年因狀未見起色而遭到釋出，轉投富邦悍將後仍無法重拾王牌身手仍逃不過釋出命運。
去年底林煜清加盟統一獅隊，當時「餅總」林岳平表示希望他能與被味全龍從擴編選秀中挑走的廖文揚一樣，期待在新球隊中東山再起，雖然在二軍繳出6勝2負、防禦率2.77的不俗成績，然而升上一軍後僅出賽8場，防禦率暴漲至9.72，慘淡表現無法獲得教練團信任，如今各隊繳交60人名單期限將在今日截止，球技已過巔峰的奶茶恐將再次遭到釋出。
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