中職／轉戰獅子軍表現仍未見起色 傳出林煜清恐遭釋出

軟銀鷹隊上週4連勝橫掃中央聯盟冠軍讀賣巨人隊，登上2020年日本一總冠軍的優勝王座。這是軟銀連續4年的日本一優勝，也是繼V9時代的巨人隊之後再度達成4連霸的球隊。 軟銀在關鍵的10月份戰績長紅，

2020-11-30 07:00