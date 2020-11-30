中職／味全挑走劉時豪 桃猿捕手戰力麻煩大了

中職第二次擴編選秀上週落幕，其中討論最多的話題人物，莫過於味全龍挑走中信兄弟年度最佳二壘手、去年金手套吳東融，原本味全打算選兄弟的投手，在擴編選秀當天開會決定才改選吳東融，也讓話題持續延燒。

吳東融去年打擊率0.300、今年0.288，這兩年單季都有9次盜壘成功，皆有兩位數犧牲短打，合計38次觸身球，累計上壘率近0.400，二壘守備率0.982，兄弟培養吳東融多年，兩度送到冬盟磨練，也在二軍沉潛一段時光，終於在近兩年開花結果，成為全聯盟頂尖二壘手。

把聯盟頂尖二壘手「送」給味全，兄弟球迷當然無法接受，把球團罵翻天，直呼「資敵」。不過靜下心來看，今年季末吳東融已經失去主力地位，岳東華穩居先發二壘手，台灣大賽吳東融甚至沒被帶進28人名單，只能隨隊餵球、拖場地，岳東華7場幾乎守滿二壘。

擴編選秀兄弟沒把吳東融放入18人保護名單，被味全撿走，其實對吳東融是件好事，因為兄弟未來二壘核心絕對是更年輕、爆發力更好的岳東華，而且王威晨也可守二壘，吳東融如果繼續待在黃衫軍，出賽機會只會愈來愈少，絕非無可取代。

最佳九人二壘手吳東融被味全龍在擴編選秀挑走，雖然讓兄弟球迷覺得非常可惜，但吳東融和岳東華不需要再輪流上場，未來應該都能有更好的發揮機會。 聯合報系資料照片

味全主力內野手年紀都在23歲以下，而且普遍沒有職棒一軍經驗，能否打滿120場不無疑問，吳東融有301場例行賽經驗，打過兩次台灣大賽，而且內野二三游等三個位置都能守，也能扛前兩棒，來到味全的路無限寬廣，絕對是龍軍內野不可或缺的大將。

事實上，第二次擴編選秀味全在能選的名單內，已盡可能選到可用戰力，捕手劉時豪打擊和蹲捕功力在中上水準，是一名稱職的二、三號捕手，打過4次台灣大賽都奪冠，大賽經驗豐富，頭腦靈活，這是味全在這兩次擴編選秀選到最棒的戰力，因為劉時豪可扛主戰先發捕手，帶領蔣少宏、林辰勳成長，未來兩大年輕龍捕成熟後，劉時豪依舊是一軍捕手戰力，再蹲6、7年應不成問題。

劉時豪沒有問題將成為味全龍的即戰力捕手，同時可以協助隊中年輕的蔣少宏、林辰勳更穩定的成長。 聯合報系資料照片

對於樂天桃猿而言可就傷腦筋了，林泓育明年滿35歲，一年能蹲場數有限，廖健富蹲捕功力還需雕琢，生涯盜壘阻殺率僅0.231，本季被盜壘成功50次為全聯盟最多，要扛主戰捕手顯得吃力；嚴宏鈞生涯盜壘阻殺率近0.500，擔任捕手比廖健富出色，他在桃猿的定位是替補捕手，在劉時豪離隊後，角色將更為吃重，桃猿捕手深度缺乏，未來將是一大考驗。

而且，未來兩、三年除了旅美朱立人與平鎮高中張翔之外，中職選秀會上恐怕不會有太好的捕手可選，桃猿往後得靠廖健富、嚴宏鈞撐起一片天；反觀味全有劉時豪、蔣少宏、林辰勳，未來性可期。

劉時豪離開之後，廖健富在捕手工作上的壓力將越來越重，是否會影響他的打擊表現需要特別注意。 聯合報系資料照片

味全擴編選秀還挑了富邦悍將工具人陳品捷，2018年他打擊率近0.300，後來受脊椎滑脫傷勢困擾表現沉寂，今年幾乎成了一軍絕緣體，這個傷勢比較麻煩，高國輝也曾有此困擾，如果陳品捷傷癒能有過去的8成表現，補足味全目前不足的外野戰力就算有賺頭，若無法克服難關，味全這750萬元就花得不值得了。

另外味全選了統一獅左投王玉譜，他的球威不錯，但控球始終是個大問題，如果問題始終無法改善，王玉譜到哪一隊的命運恐怕都一樣。