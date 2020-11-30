日職／軟銀風光背後 10億洋將投資幾付諸流水

軟銀鷹隊上週4連勝橫掃中央聯盟冠軍讀賣巨人隊，登上2020年日本一總冠軍的優勝王座。這是軟銀連續4年的日本一優勝，也是繼V9時代的巨人隊之後再度達成4連霸的球隊。

軟銀在關鍵的10月份戰績長紅，打出22勝4敗1和的佳績，單月22勝超越了1953年巨人、1954年中日、2002年西武等隊的21勝，創下NPB單月最多勝場數的新紀錄。這使得他們雖然曾經一度被羅德追到0勝差，卻在這之後迅速甩開羅德隊的糾纏衝向王座。軟銀最後在日本總冠軍賽連續兩年以4連勝橫掃巨人隊，也使得中央、太平洋兩聯盟的實力差距以及中央聯盟是否需要跟進採用DH指定打擊制度等議題引發高度討論。

從這次的總冠軍賽兩隊洋砲，被洋聯球隊（樂天）交易出去的威勒（Zelous Wheeler）在巨人隊場場獲得先發，最後一戰甚至打第五棒。反觀從央聯球隊（養樂多）離開的巴倫汀（Wladimir Balentien）卻沒有任何出賽機會，從頭到尾都派不上用場。也難怪兩聯盟的實力差距問題會被放大檢視。

今年日職洋將績效被放大檢視的選手主要集中在包爾（Justin Bour）以及歐力士的瓊斯（Adam Jones）。至於軟銀，今年雖然因為達成了洋聯以及日本一優勝的目標，而相對起來被檢討的聲浪降低許多，不過仔細檢視會發現軟銀高薪的外籍兵團貢獻與薪資不成比例，這個問題其實不小。究竟優勝風光的背後潛藏了哪些隱憂呢？

Hiyan製表

巴倫汀、薩法提合計10億

首當其衝的就是巴倫汀（Wladimir Balentien）。軟銀今年與他簽下年薪5億日圓的2年大型複數年合約，他卻只在一軍出賽60場比賽，繳出0.168打擊率、9支全壘打、22分打點的淒慘成績單。不僅球季中因為表現不佳而被降下二軍，9月底還在社群網站放在昔日穿養樂多球衣相片，貼文寫著「Money don’t buy happiness」。巴倫汀縱使去年在養樂多還有33支全壘打、93分打點的身手，加上軟銀原本評估他轉到有DH指定打擊制的洋聯攻擊力更能發揮，今年起他的上場身分又可不受外籍洋將的名額限制，更好運用，卻沒想到出現極大落差。

軟銀球團寄望加上原有的兩名古巴洋砲葛拉西亞（Yurisbel Gracial）、戴斯潘（Alfredo Despaigne），以及締造過「大三元」的柳田悠岐，組成恐怖中心打線，這些構想卻都完全沒有依照預期去走。在這樣的情況下最後軟銀還是可以登上頂峰，除了強大投手群以及柳田悠岐、甲斐拓也、中村晃等主力打者發揮正常之外，冠軍賽MVP栗原陵矢的竄起也至為關鍵。

4億身價的戴斯潘例行賽成績寫下7年日職生涯最差。冠軍賽第二戰的單場6分打點是他今年少數的代表作。 擷圖自日本職棒官方網站

另外一個5億的選手薩法提（Dennis Sarfate）也好不到哪裡。整季沒有在一軍出賽，8月曾因股關節惡化的緣故返美接受治療，自從2017年投出破日職單季新高的54次救援成功、獲得洋聯MVP，2018年短暫出賽6場之後，已經連續兩個球季都沒有在一軍投過球。即使他連年缺陣這段期間，軟銀栽培出新的本土守護神森唯斗，不過2018年重新簽下的3年最大總額20億日幣（2019-2021年）合約等於毫無貢獻，軟銀受傷不小，他本人原本只差16次救援成功、看似唾手可得的名球會資格也已經機會渺茫。

軟銀另外年薪在3億日圓以上的還有范登賀克（Rick van den Hurk）、以及戴斯潘、葛拉西亞（Yurisbel Gracial）兩名古巴強打。范登賀克雖然在上週對羅德拿下本季第2勝，不過距離上一場勝投已經相隔超過4個月，本季只出賽5場比賽，戰績2勝2敗、防禦率高達6.92，以3億的身價來說也是完全不符。去年范登賀克也因傷只在一軍拿到2勝，不過對西武的季後賽總算做出貢獻，球季結束後與球團續約1年，年薪從4億減為3億，但今年仍未好轉。

最低薪最高貢獻－莫伊尼洛

至於戴斯潘、葛拉西亞這兩名古巴打者，因為新冠狀病毒疫情的影響無法趕上開幕，7月下旬才向球隊報到，加上隔離以及調整直到8月才投入比賽，與往年相比對球隊的貢獻有很大落差。尤其是4億的戴斯潘只在一軍出賽24場比賽，繳出0.229打擊率、6支全壘打、12分打點的成績，寫下7年日職生涯最差。

大聯盟生涯累積54勝的新洋將左投摩爾（Matt Moore），加盟日職第一年出賽12場投出6勝3敗、防禦率2.64，雖然不差，不過以超過3億8,000萬日圓的年薪為標準，也是「貴森森」。所幸冠軍賽第三戰先發7局0失分、沒有被擊出任何安打，重要時刻做出貢獻。

軟銀洋將中，貢獻度最大的反而是年薪僅有1億5,000萬日圓的中繼左投莫伊尼洛（Livan Moinelo）。他投出38次中繼成功、防禦率1.69的亮眼成績，獲得洋聯中繼王，並且是加盟軟銀之後第一個投手個人獎項。重要的是軟銀10月份團隊防禦率1.82，今年球季整體低到僅有2.92，組成其他各隊難以突破的超強防線，整季固定守住牛棚的莫伊尼洛絕對是一大功臣。