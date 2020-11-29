徐生明盃／常轟全壘打 紅葉國小莊家祥家中很多球

紅葉國小不僅能靠腳程壓迫對手，長打也有好表現，隊長莊家祥在對正義國小之戰轟出兩分砲，幫助球隊以9：0獲勝，2勝1敗的戰績挺進徐生明盃少棒賽複賽。

總教練武俊鴻表示，莊家祥去年就已經是球隊先發第二棒，今年升上六年級，也順勢接任隊長一職，近期打擊手感表現不錯，由於協調性好，也是球隊的王牌投手。

一棒把球轟出場外，莊家祥沒有太大反應，從小學二年級開始打棒球以來，已經習慣開轟的感覺，這是他升上六年級的第二轟，前一支是在勝求盃，家中堆了不少全壘打的紀念球，還包括一顆因為活動跟王維中要來的簽名球。

不過被問到是不是欣賞王維中？莊家祥說：「還好。」最喜歡的球員是中信兄弟隊的江坤宇，「因為他的守備很強，我自己也守游擊」。

紅葉預賽唯一一敗是以6：7輸給龜山國小，教練莊獻祥認為，彼此都在試探，沒有拿出最好的投手對決，龜山在身材上占優勢，「我也告訴球員，雖然身高比別人矮，但要想想優勢是什麼，發揮速度去壓制對手」。