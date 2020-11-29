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徐生明盃／賽德克族組隊 「雜牌軍」萬豐晉級複賽

聯合報 / 記者蘇志畬／高雄即時報導
徐生明盃少棒賽，萬豐國小陳建明（左）、陳漢（右）是賽德克族出身。記者蘇志畬／攝影
徐生明盃少棒賽，萬豐國小陳建明（左）、陳漢（右）是賽德克族出身。記者蘇志畬／攝影

打軟式棒球為主的萬豐國小，到使用硬式棒球的徐生明盃少棒賽也打得嚇嚇叫，預賽拿下3連勝晉級複賽，這支教練林建宏形容的「雜牌軍」，受限學校人數，還特別找來3名賽德克族小球員參賽。

萬豐雖然今年主攻軟式賽事，但也報名不少硬式比賽，林建宏表示，平常練習都以硬式為主，多報比賽可以多點經驗，而練習時使用硬式棒球比較有效率。

位於台中霧峰的萬豐國小，招生以學區為主，人數不多，球隊陣容從四到六年級都有，其中小五的紀瑞祥以及小四的陳建明、陳漢，都是來自南投的賽德克族，因為運動神經優異，加上家裡環境不是太好，被找來住校打球。

紀瑞祥原本對運動沒特別興趣，被找來打球也只想嘗試看看，沒想到越打越順，今天對大勇國小敲出3安，陳漢、陳建明也先發上場，雖然都未敲安，不過陳漢選到兩次保送上壘。

富邦悍將隊投手羅國華是賽德克族出身，紀瑞祥也想要以職棒為目標，喜歡的球員有樂天桃猿隊的陳晨威、中信兄弟隊王威晨，原因是欣賞兩人腳程。

徐生明盃少棒賽，萬豐國小紀瑞祥是賽德克族出身。記者蘇志畬／攝影
徐生明盃少棒賽，萬豐國小紀瑞祥是賽德克族出身。記者蘇志畬／攝影

棒球 徐生明 羅國華

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