徐生明盃／賽德克族組隊 「雜牌軍」萬豐晉級複賽

打軟式棒球為主的萬豐國小，到使用硬式棒球的徐生明盃少棒賽也打得嚇嚇叫，預賽拿下3連勝晉級複賽，這支教練林建宏形容的「雜牌軍」，受限學校人數，還特別找來3名賽德克族小球員參賽。

萬豐雖然今年主攻軟式賽事，但也報名不少硬式比賽，林建宏表示，平常練習都以硬式為主，多報比賽可以多點經驗，而練習時使用硬式棒球比較有效率。

位於台中霧峰的萬豐國小，招生以學區為主，人數不多，球隊陣容從四到六年級都有，其中小五的紀瑞祥以及小四的陳建明、陳漢，都是來自南投的賽德克族，因為運動神經優異，加上家裡環境不是太好，被找來住校打球。

紀瑞祥原本對運動沒特別興趣，被找來打球也只想嘗試看看，沒想到越打越順，今天對大勇國小敲出3安，陳漢、陳建明也先發上場，雖然都未敲安，不過陳漢選到兩次保送上壘。