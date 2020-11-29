徐生明盃／林立外甥接隊長 龜山預賽3連勝晉級

在今年徐生明盃才剛接任龜山國小隊長的林宇謙，有個球星舅舅、樂天桃猿隊的林立，喜歡的球隊卻是中信兄弟隊，被問到兩隊交手要支持誰？他為難的說：「都支持。」

林宇謙是因為看到舅舅打球，才對棒球產生興趣，兩人相處機會不多，偶爾會一起聚餐，隊友知道都想拜託他要簽名球，不過林宇謙說：「不會幫他們要。」

林宇謙喜歡的球員很多，除了舅舅外，也欣賞統一獅隊陳傑憲，「因為他什麼球都可以破壞掉」，也很喜歡中信兄弟隊王威晨的腳程、詹子賢的長傳臂力。

林宇謙在對紅葉之戰上壘率百分百，被觸身兩次都跑回來得分，還有1支安打敲回1分打點，一次觸身在背部、一次在頭部，林宇謙難免喊痛，這是站位靠近本壘要吃的苦，被觸身球是隊上最多，還被虧，「你幾乎每個盃賽都會被觸身。」

龜山國小近期拿下5座少棒冠軍，到了徐生明盃少棒賽也展現無人能敵的氣勢，在預賽以3連勝晉級，不過總教練李政達仍點出隱憂，「最近求勝心沒那麼強」。

龜山昨天以4：0擊敗正義國小，今天上午對紅葉國小以7：6險勝，下午對金潭國小到5局上才攻下6分拉開差距，以9：1拿下勝利，明天進入複賽單淘汰制，要先對上澎湖縣的石泉國小。

今年8月開始，龜山在關帝廟盃、能高盃、新北U12邀請賽、桃園盃以及巨人盃接連奪冠，不過重光盃以季軍作收，李政達表示，巨人盃的7場比賽，有6場提前擊敗對手，也導致球員開始追求長打，後面的盃賽打擊有些遇到低潮。