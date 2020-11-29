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徐生明盃／張可洛敲安又完投 張泰山「撲克臉」應對
寶貝兒子張可洛在徐生明盃少棒賽出賽，張泰山一旁從頭盯到尾，看到張可洛敲出本屆賽事首安、首次完投，張泰山心情有些複雜，心中雖然開心，卻不能表現在臉上，只能以「撲克臉」應對。
加入大勇國小少棒隊的張可洛，昨天3打席「差點安打」，今天首戰對萬豐國小在第2打席開張，敲出一支中外野的深遠安打，張泰山笑說：「我差點想要把球要回來。」
下一戰對上成功國小，張可洛不僅打擊上有發揮，1次保送加上1次二壘打，更站上渴望的投手丘，留下66球完投3局，丟掉8分（5分責失），被敲9安，有3次三振、2次四壞、2次觸身的成績。
張泰山透露，一開始不希望讓張可洛當投手，原因是擔心年紀小、投球機制不夠完整，「但相信教練會保護選手，當初選擇大勇也是因為球隊在知識傳授、保護選手這些方面都不錯」。
聽到爸爸說不想讓自己當投手，張可洛立刻說：「我想。」原因在於，「當投手比較不緊張，壘上有人時更不緊張，因為想要表現。」不過張泰山倒是小虧了兒子一下，「牽制比投球好。」
張可洛過去都僅後援1、2局，投到3局還是第一次，雖然自己說：「感覺沒什麼不一樣。」不過張泰山認為，第1局看起來還是有點放不開，後面比較好。
場邊盯著兒子看球，張泰山說，自己不太敢顯露情緒，打不好可以說再加油，打得好就只能抿著嘴、微微點頭，而可洛不擔心爸爸盯場的壓力，「我喜歡爸爸來看球」。
大勇國小這兩場以0：10輸給萬豐、7：8輸給成功，在預賽遭淘汰，教練林佳宏表示，這批球員剛練不久，主要督促他們的精神、態度，至少補位的狀況有改善。
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