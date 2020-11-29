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MLB／返那瑪夏修繕教會 林子偉簽下「TZUNAMI」留念

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
國泰與林子偉一起前進那瑪夏進行公益回饋之旅。圖／國泰金控提供
國泰與林子偉一起前進那瑪夏進行公益回饋之旅。圖／國泰金控提供

旅美好手林子偉今天隨著「國泰MY WAY林子偉棒球精進計畫」返回故鄉那瑪夏，與國泰人壽志工一起完成教堂修繕以及彩繪活動，在佈告欄親筆寫下綽號「TZUNAMI」，林子偉直言這對他意義重大，非常開心能回饋家鄉。

「這是我自己真正的家鄉，是我最想回饋的地方。」來自高雄市那瑪夏區布農部落的林子偉，今年返台的棒球公益之旅其中一站就是自己的家。

林子偉特別指定，希望能回饋那瑪夏基督復臨安息日會民生教會，「這是我從小長大待的教會，裡頭有許多我以前的回憶，我奶奶也常常來這間教會參加活動，這次感謝國泰金控和我一起回饋教會、幫助當地。」

國泰人壽高雄單位主任方惠觀說，聽到子偉要到那瑪夏做公益，單位同仁踴躍報名，大家今天一大早就出發，那瑪夏是個美麗的地方，很高興有這個機會，和林子偉一起修復及彩繪，那瑪夏民生教堂為當地社區許多居民信仰的依賴，今天的一筆一畫都會留在這個地方，非常的有代表意義，國泰會繼續挺棒球，發揮企業最大社會影響力。

教會的陳教士也說到：「子偉奶奶現在還是很常來這裡，我們大家都非常關心子偉，這次聽到子偉要回來，整個部落都非常開心，這次謝謝國泰跟子偉解決了教堂的廚房問題，也謝謝志工把教堂彩繪得很漂亮、很有活力。」

林子偉與國泰志工群完成了教堂廚房修繕工程，解決了長期漏水、動物進出問題，並修復部落傳遞重要資訊的佈告欄，除了讓佈告欄可以正常使用，也一起完成了佈告欄彩繪工程，林子偉特別寫下自己在大聯盟獲得的「TZUNAMI（林海嘯）」稱號作為紀念。

林子偉回到故鄉那瑪夏彩繪佈告欄。圖／國泰金控提供
林子偉回到故鄉那瑪夏彩繪佈告欄。圖／國泰金控提供

林子偉 棒球 大聯盟

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