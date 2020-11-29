聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／猿隊本季最穩洋投 卡本特被韓職挖走了
樂天桃猿隊本季表現最穩的洋投卡本特（Ryan Carpenter ），確定明年效力球隊，南韓職棒韓華鷹隊今天宣布簽下2名洋投，其中之一就是卡本特。
卡本特本季共為猿隊出賽26場（先發25場），拿下10勝7敗、防禦率4.00，157.1局投球送出150次三振，他是猿隊陣中表現最穩的洋投，也在年度獎項上收穫金手套投手獎，但現在先一步確定新球季不會回鍋。
韓華今天宣布2名新洋投，分別是左投卡本特與今年短暫效力SK飛龍的右投金漢（Nick Kingham），卡本特簽下總值50萬美元的合約，明年年薪為30萬美元。
金漢去年就在韓職打滾，但僅為SK飛龍出賽2場，就因傷遭到解約，明年將繼續回到韓職，他與韓華簽下總值55萬美元合約，年薪部分為25萬美元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言