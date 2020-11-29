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中職／猿隊本季最穩洋投 卡本特被韓職挖走了

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
猿隊本季最穩洋投卡本特，被韓職挖走了。中華職棒聯盟
猿隊本季最穩洋投卡本特，被韓職挖走了。中華職棒聯盟

樂天桃猿隊本季表現最穩的洋投卡本特（Ryan Carpenter ），確定明年效力球隊，南韓職棒韓華鷹隊今天宣布簽下2名洋投，其中之一就是卡本特。

卡本特本季共為猿隊出賽26場（先發25場），拿下10勝7敗、防禦率4.00，157.1局投球送出150次三振，他是猿隊陣中表現最穩的洋投，也在年度獎項上收穫金手套投手獎，但現在先一步確定新球季不會回鍋。

韓華今天宣布2名新洋投，分別是左投卡本特與今年短暫效力SK飛龍的右投金漢（Nick Kingham），卡本特簽下總值50萬美元的合約，明年年薪為30萬美元。

金漢去年就在韓職打滾，但僅為SK飛龍出賽2場，就因傷遭到解約，明年將繼續回到韓職，他與韓華簽下總值55萬美元合約，年薪部分為25萬美元。

SK飛龍 樂天桃猿

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