中職／猿隊本季最穩洋投 卡本特被韓職挖走了

2020年可說是一個多災多難的一年，受到新冠疫情的影響，各國職棒都是受到不小的衝擊。幸運的是，由於台灣較早開始防疫，所以身處台灣的中華職棒能夠在有限度的情況下如期開打，最後還能在無限制的氛圍中完成完整

2020-11-29 07:00