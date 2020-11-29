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中職／平鎮2字有壓力 江坤宇的抗壓性從高中就打底

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江坤宇在2018年代表平鎮高中參加黑豹旗比賽。 報系資料照
江坤宇在2018年代表平鎮高中參加黑豹旗比賽。 報系資料照

中信兄弟隊新秀江坤宇有過3屆黑豹旗資歷，今天以平鎮高中傑出校友的身分出席本屆冠軍賽，擔任開球嘉賓，他談到過去在平鎮的訓練，對基本功、心理素質都有幫助，讓他在進入職棒後可以快速銜接。

江坤宇今天賽前先到平鎮休息室，與教練、學弟聊天，他說：「有點像回到高中時，感覺他們現在不像我們以前那麼嚴肅。」

對於目前鎮守游擊的曾子祐，江坤宇也有深刻印象，「他國中時球感就很好，最近也有看他的比賽，感覺他可能比我更好，我是高三才到游擊，他現在高二就站游擊。」

江坤宇今年在職棒場上展現不像菜鳥的穩健，過去在平鎮打底基本功、磨練心智功不可沒，「在平鎮的比賽都很有張力，還有『平鎮』這兩個字，外界給的壓力，可能就是從那時候慢慢訓練心理、抗壓性吧！」他提到，在平鎮的訓練量大、對基本功要求嚴謹，「來到職棒後，不會有太大落差，比較容易銜接上。」

江坤宇從高一就參與黑豹旗，3年打好打滿，還在高二時拿下大會最有價值球員，回憶過去的黑豹旗經歷，他說：「3年都有很多回憶，高一打到冠軍賽，最後輸給高苑，後面兩年都有奪冠，可能高二那年印象比較深刻吧！因為有拿到最有價值球員。」

江坤宇如今成了職棒球員。 中央社
江坤宇如今成了職棒球員。 中央社

平鎮高中 江坤宇 黑豹旗

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