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中職／和吳東融隊友變對手 江坤宇捨不得分開

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
江坤宇、吳東融今天為黑豹旗冠軍賽擔任開球嘉賓。記者陳宛晶／攝影
江坤宇、吳東融今天為黑豹旗冠軍賽擔任開球嘉賓。記者陳宛晶／攝影

穀保家商與平鎮高中今天在黑豹旗冠軍賽交鋒，邀請兩隊學長吳東融江坤宇擔任開球嘉賓，兩人即將從隊友變對手，江坤宇說不捨，吳東融則讚賞這位學弟，真的不簡單。

吳東融在擴編選秀獲味全龍隊青睞，新球季確定將披上新球衣，目前仍是兄弟球員的他，今天按照表訂計畫出席黑豹旗。

江坤宇表示，吳東融前幾天就告訴他，「禮拜天好好珍惜跟我相處的時間」；兩人將從隊友變對手，江坤宇坦言不捨，「今年一開始也滿常搭配的，學長都會提點我，在場上有什麼不好的，會馬上跟我說，要分開也是很不捨。」

江坤宇透露想對吳東融說的話，「祝學長可以越來越好，我們以後場上見。」

吳東融談起這位菜鳥年就表現出色的學弟，滿是讚賞，「他今年的表現很讓人驚艷，我也覺得他真的很厲害，一整季在職棒有這樣的表現不容易。」

吳東融也為學弟送上祝福，「祝福他之後可以更順利，或許有一天還可以當隊友。」

吳東融 江坤宇 黑豹旗

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