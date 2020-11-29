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中職／和吳東融隊友變對手 江坤宇捨不得分開
穀保家商與平鎮高中今天在黑豹旗冠軍賽交鋒，邀請兩隊學長吳東融、江坤宇擔任開球嘉賓，兩人即將從隊友變對手，江坤宇說不捨，吳東融則讚賞這位學弟，真的不簡單。
吳東融在擴編選秀獲味全龍隊青睞，新球季確定將披上新球衣，目前仍是兄弟球員的他，今天按照表訂計畫出席黑豹旗。
江坤宇表示，吳東融前幾天就告訴他，「禮拜天好好珍惜跟我相處的時間」；兩人將從隊友變對手，江坤宇坦言不捨，「今年一開始也滿常搭配的，學長都會提點我，在場上有什麼不好的，會馬上跟我說，要分開也是很不捨。」
江坤宇透露想對吳東融說的話，「祝學長可以越來越好，我們以後場上見。」
吳東融談起這位菜鳥年就表現出色的學弟，滿是讚賞，「他今年的表現很讓人驚艷，我也覺得他真的很厲害，一整季在職棒有這樣的表現不容易。」
吳東融也為學弟送上祝福，「祝福他之後可以更順利，或許有一天還可以當隊友。」
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