中職／最後一次穿兄弟衣服 吳東融最不捨還是隊友

吳東融即將轉戰味全龍隊，今天在黑豹旗冠軍賽最後一次穿著兄弟服裝亮相，擔任開球嘉賓，他再次感謝兄弟5年來的栽培，也透露最捨不得的還是與隊友的感情，「滿多回憶，這些回憶好與壞都有，很可惜沒辦法在兄弟和大家一起拿到總冠軍。」

吳東融在27日的擴編選秀會上被龍隊挑選，按規定須在12月31日前完成轉隊，他在日前已經接下兄弟母企業中信集團冠名贊助的黑豹旗冠軍賽開球任務，儘管離開兄弟在即，他感念這些年來球團的栽培，知會龍隊獲得同意後，他仍然按表訂計畫出席冠軍賽。

轉隊後首度現身發聲，身上仍穿著兄弟外套，吳東融表示，「其實今天就是平常心，沒有特別想那麼多。」

他再次表達對兄弟的感謝，「很謝謝兄弟5年來的照顧和培養，沒有他們，自己也沒有機會進來這個環境，還是很感謝中信球團讓我有機會可以進來這邊。」

龍隊總教練葉君璋目前還沒與他聯繫，倒是幾位龍隊球員已經找上他，包括過去在兄弟當過隊友的曾陶鎔、從小就認識的王維中。

葉總挑選吳東融，期望他帶著經驗值，擔任年輕陣容的領頭羊，吳東融談到接下來的新任務，他說：「味全選到我，一定有想要我去做的地方，包括貢獻自己的價值、帶領學弟。」他表示，即便自己沒到龍隊，這些都是自己要做的事，「會複製之前學長教我的經驗、看他們怎麼帶領我們，去帶領這些學弟。」

離開待了5年的兄弟，吳東融坦言不捨，「最捨不得的，當然是和隊友的感情，畢竟在一起5年，每天一起風吹日曬，一起經歷過那麼多。」他說回憶很多，好的與壞的都有，「很可惜沒辦法在兄弟和大家一起拿到總冠軍，希望隊友們可以一切順利，現在雖然不是隊友，但大家都是好朋友。」