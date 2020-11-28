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棒球／王金勇善守內野 兒子王思穩愛當外野手

聯合報 / 記者蘇志畬／高雄即時報導
徐生明盃少棒賽，王金勇的兒子王思穩就讀龜山國小六年級，身高已到176公分。記者蘇志畬／攝影
徐生明盃少棒賽，王金勇的兒子王思穩就讀龜山國小六年級，身高已到176公分。記者蘇志畬／攝影

富邦悍將隊球星高國輝連年到徐生明盃少棒賽擔任指導，觀察到小球員的身材一年比一年好，今年他被龜山國小王思穩176公分的身高嚇到，沒想到王思穩還有位球星老爸、現任美職費城人隊球探的王金勇。

被王思穩問到如何把球打得遠時，高國輝笑說：「他打得應該比我小時候遠，我小學才155（公分）耶。」小學六年級的王思穩，距離王金勇的身高只差4公分了，未來還以190公分為目標。

王思穩在父親的耳濡目染下從小學四年級開始打球，每場比賽王金勇未必能夠到場，但也會透過直播影片，關心他的打擊狀況，告訴他哪裡需要修正。

不過兼任右外野手、投手的王思穩，對老爸擅長的內野防區沒太大興趣，最喜歡的球員是勇士隊亞古納（Ronald Acuna Jr.）、國民隊手索托（Juan Soto），都是外野手。

王思穩說：「未來想要去大聯盟，喜歡他們的球風。」球探老爸有沒有給什麼建議？王思穩說：「他告訴我，國小階段先不要在意這些，每天認真打球就好。」

高國輝 勇士 富邦悍將

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