棒球／張可洛有乃父之風 張泰山不指導只聊天

今年徐生明盃有不少「星二代」參賽，徐生明昔日子弟兵張泰山的兒子張可洛穿上大勇國小的球衣出賽，被高國輝盛讚「虎父無犬子」，不過張泰山坦言自己鮮少指導，「我不是當教練，是當一個爸爸」。

張可洛今天先發第三棒、三壘手，3個打席結果如何？他說：「差一點安打。」除了三壘外，他還會守游擊，不過跟當投手相比，他更喜歡在內野守備，「因為可以碰到比較多球」。

有個球星老爸，張可洛坦言有些壓力，不過教練告訴他：「不要管爸爸是誰。」張可洛也有聽進去，不過要談到最喜歡的球員，他的答案還是：「爸爸。」

高國輝在棒球教室指導時，看出張可洛的打擊手感、技巧都比同年齡的選手好，「虎父無犬子，有基本的架勢在，小學其實就掌握住基本，要蓋高樓得先把基礎打好」。

不過可洛的好手感不是來自老爸的私家指導，張泰山說：「我從來不教他，棒球只是我們的共同話題。」就算到學校看練球，張泰山也不會下場教學，「就交給教練指導，我不是當教練，是當一個爸爸」。

張泰山坦言，效力中職時因聚少離多，父子沒太多時間相處，直到加盟日本德島藍短襪隊後，因為相處時間變多，感情加溫。