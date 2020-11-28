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黑豹旗／男人才懂的痛 黃劼希痛完敲二壘打

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
穀保家商黃劼希。記者陳宛晶／攝影
穀保家商黃劼希。記者陳宛晶／攝影

穀保家商今天在黑豹旗青棒賽4強以6：4擊退興大附農，挺進決賽，二壘手黃劼希貢獻3安打、2分打點，五局下剛感受完男人才懂的痛，六局馬上敲出二壘打，對於敏感話題，他笑說：「因為更亢奮，想要表現更好。」

穀保總教練周宗志指出，黃劼希以往是放在前兩棒的選手，但劉俊緯在近期比賽表現更好，所以才將黃劼希放到後段棒次，但他的表現有越來越好。

黃劼希提到，自己在預賽時成績不理想，「教練有說，既然都打到現在了，再想打不好也沒用，就放開來打。」

黃劼希今天在場上很有球吻命，兩次「中彈」，一次是胸口的位置，一次是重要部位，他有點不好意思地笑說：「被打到兩次，都沒事，只是腹部那邊有點痛痛的，所以更亢奮，想要表現更好。」

他在五局下接球時「中彈」，仍奮力傳一壘完成守備，隨後才趴在場上，隊友和教練上前幫他拍背，他過了好一陣子才起身回到休息區，六局上擔任首位打者，敲出一支飛越外野守備的二壘打。

明天就是與平鎮高中的冠軍賽，黃劼希表示，自己的表現不一定要跟今天一樣好，「球隊拿到冠軍比較重要。」

穀保家商 平鎮高中 黑豹旗

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