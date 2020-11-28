棒球／劉貴元開球立榜樣 林子偉被包圍要簽名

第八屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打，中信兄弟隊新秀劉貴元到場開球有特別意義，作為美濃少棒重組後首名職棒球員，他希望以自己的案例激勵學弟，不過也說：「多少有點壓力」。

徐生明生前推動「美濃少棒十年計畫」開花結果，劉貴元在今年季中選秀加入兄弟，為了回饋徐總，球團也特別給予20萬元簽約金，由劉貴元全額捐給徐生明棒球發展基金會。

如今以職棒球員身分回到徐生明盃開球，劉貴元回頭看看場邊的少棒球員說：「好像看到小時候的自己，心情有點激動。」也希望自己能做好榜樣給學弟們看，不過既然背負期望，「壓力是有一點」。

首日賽程結束後，星光閃閃的棒球教室也是重點活動，今年由張泰山、高國輝、王正棠、胡智為、羅錦龍、林宥穎、張進德，負責應對小朋友的特別提問。

旅美好手林子偉到場參加開幕典禮，立刻被小朋友團團包圍要簽名，還大喊他的名字，希望博取注意，林子偉說：「每次來這邊都回想到打棒球的初衷，小朋友真的很熱情，有點嚇到」。

連續8屆到場的高國輝許下10年不缺席的願望，今年不少球星二代參賽，高國輝會不會有跟兒子「布哥」同台的機會？高國輝說：「未來的路，他高興就好，不會特別想要他去打球，現在只會偶爾跟他傳接球。」