快訊

共機本月第20度擾台 國防部廣播驅離全程掌握

指澳洲為「反華急先鋒」出手制裁！陸成貿易領域「戰狼」

棒球／劉貴元開球立榜樣 林子偉被包圍要簽名

聯合報 / 記者蘇志畬／高雄即時報導
第八屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打。記者蘇志畬／攝影
第八屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打。記者蘇志畬／攝影

第八屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打，中信兄弟隊新秀劉貴元到場開球有特別意義，作為美濃少棒重組後首名職棒球員，他希望以自己的案例激勵學弟，不過也說：「多少有點壓力」。

徐生明生前推動「美濃少棒十年計畫」開花結果，劉貴元在今年季中選秀加入兄弟，為了回饋徐總，球團也特別給予20萬元簽約金，由劉貴元全額捐給徐生明棒球發展基金會。

如今以職棒球員身分回到徐生明盃開球，劉貴元回頭看看場邊的少棒球員說：「好像看到小時候的自己，心情有點激動。」也希望自己能做好榜樣給學弟們看，不過既然背負期望，「壓力是有一點」。

首日賽程結束後，星光閃閃的棒球教室也是重點活動，今年由張泰山、高國輝、王正棠、胡智為、羅錦龍、林宥穎、張進德，負責應對小朋友的特別提問。

旅美好手林子偉到場參加開幕典禮，立刻被小朋友團團包圍要簽名，還大喊他的名字，希望博取注意，林子偉說：「每次來這邊都回想到打棒球的初衷，小朋友真的很熱情，有點嚇到」。

連續8屆到場的高國輝許下10年不缺席的願望，今年不少球星二代參賽，高國輝會不會有跟兒子「布哥」同台的機會？高國輝說：「未來的路，他高興就好，不會特別想要他去打球，現在只會偶爾跟他傳接球。」

聽到小朋友提問「投球轉速」，徐生明盃常客胡智為、林宥穎差點被難倒，原因不是無法回答，而是如何用簡單的方式讓他們理解，林宥穎坦言，少棒來說學習這塊還太早，「未來他們還會學很多東西」。

徐生明盃棒球教室請來職棒球員開講，包括林宥穎（左起）、張進德、胡智為、羅錦龍。記者蘇志畬／攝影
徐生明盃棒球教室請來職棒球員開講，包括林宥穎（左起）、張進德、胡智為、羅錦龍。記者蘇志畬／攝影
美濃少棒重組後首名職棒球員、中信兄弟隊新秀劉貴元為徐生明盃開球。記者蘇志畬／攝影
美濃少棒重組後首名職棒球員、中信兄弟隊新秀劉貴元為徐生明盃開球。記者蘇志畬／攝影
美濃少棒重組後首名職棒球員、中信兄弟隊新秀劉貴元（右）為徐生明盃開球，與「師母」謝榮瑤（左）合影。記者蘇志畬／攝影
美濃少棒重組後首名職棒球員、中信兄弟隊新秀劉貴元（右）為徐生明盃開球，與「師母」謝榮瑤（左）合影。記者蘇志畬／攝影
旅美好手林子偉參與徐生明盃開幕典禮。記者蘇志畬／攝影
旅美好手林子偉參與徐生明盃開幕典禮。記者蘇志畬／攝影

棒球 徐生明 高國輝

延伸閱讀

棒球／林子偉返母校 送球具到偏鄉小學

棒球／林子偉等待合約 有一絲絲機會就不放棄

中職／擺脫傷病東山再起 高國輝後台淚崩

中職／不是沒想過放棄 高國輝領東山再起獎淚崩

相關新聞

中職／吳東融離隊感性告白 「慶幸選擇了隨隊」

味全龍隊昨天進行第二次擴編選秀，4名球員改披龍隊球衣，以今年拿下最佳十人二壘手的中信兄弟隊吳東融，掀起的討論最熱，他也在...

中職／只是想知道自己價值 賴鴻誠當FA成敗自己承擔

富邦悍將隊投手賴鴻誠行使自由球員權利，今天現身黑豹旗青棒賽四強賽，為母校平鎮高中加油。談到決定「自由」的關鍵，他說：「就...

日職／火腿新洋砲內外兼修 恐影響王柏融上場空間

連續兩年淪落B段班的北海道日本火腿鬥士昨(27)日宣布簽下新洋砲羅德里奎茲(Ronny Rodriguez)，兩年的大聯盟生涯僅未以捕手身分出賽，被外界視為「多才多藝的功能型洋砲」，而羅德里奎茲的到來

棒球／劉貴元開球立榜樣 林子偉被包圍要簽名

第八屆徐生明國際少棒錦標賽今天開打，中信兄弟隊新秀劉貴元到場開球有特別意義，作為美濃少棒重組後首名職棒球員，他希望以自己...

棒球／鈴木一朗首任臨時教練 指導關西地區高校生

過去活躍在日本職棒及美國職棒大聯盟的日本傳奇球星鈴木一朗，年底前將到曾在甲子園奪冠的日本關西地區某一間高校，擔任數天「臨...

棒球／林子偉返母校 送球具到偏鄉小學

國泰金控舉辦「國泰MY WAY林子偉精進計畫」，連續第四年和旅美球員林子偉合作回饋台灣棒球，今天前進林子偉母校、位於高雄...

大專棒球聯賽／崑科大開賽前夕 王建民現身打氣球員驚喜

崑山科技大學甲組成棒隊去年大專棒球聯賽二級賽事以11戰全勝奪冠，今年晉級公開組一級，今天出征前前旅美職棒投手王建民現身球...

中職／選秀最後一刻轉彎 龍：內野較缺、風險較小

前一天才吐露將選進2投、1捕、1野，味全龍隊在擴編選秀當天「推翻」，決定投手少1人、野手多1人，總教練葉君璋相中吳東融在...

中職／最佳二壘手吳東融轉披龍袍 葉總評選秀：還ok

味全龍隊明年站上一軍舞台，昨天從第2次擴編選秀獲1投、1捕、2野，分別挑選中信兄弟隊吳東融、統一獅隊王玉譜、樂天桃猿隊劉...

中職／「希望只是在作夢」 陳禹勳再度發文不捨劉時豪

昨晚樂天桃猿守護神陳禹勳特地發文道別隊友，與富邦悍將投手郭俊麟之間留言互動更是引發網友猜測，桃猿捕手劉時豪將會在擴編選秀中被挑走，而在今日下午正式確認劉時豪將披上龍炮，成為味全龍的一員，而陳禹勳今日再

日職／「工藤是討人厭的監督」 王貞治認證是軟銀強盛原因

福岡軟銀鷹以連續兩年橫掃老牌強權讀賣巨人之姿，成功完成「日本一」4連霸，這也是工藤公康執教以來手握的第5枚冠軍戒指，讓外界無不讚嘆這位「優勝請負人」深厚的執教功力，曾擔任養樂多燕子及西武獅監督的廣岡達

中職／得知轉隊有點震驚 王玉譜對獅隊說感謝和抱歉

統一獅隊左投王玉譜在擴編選秀上獲得青睞，新球季將轉戰味全龍隊，他坦言得知消息時震驚，但也認為不是壞事，「如果換個環境能夠...

熱門新聞

NBA／回擊勇士新賽季無望說 柯瑞豪言準備好挑戰湖人

NBA／批聯盟現再無硬漢 馬丁加碼諷賈奈特虛有其表

中職／選秀最後一刻轉彎 龍：內野較缺、風險較小

NBA／熱身賽1212開打 洛城內戰首日隆重揭序幕

海瓦德鐵了心脫掉綠衫 去黃蜂是有什麼好？

NBA／網友稱KD砍分更勝喬丹 杜蘭特現身反駁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。