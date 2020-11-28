棒球／鈴木一朗首任臨時教練 指導關西地區高校生

過去活躍在日本職棒及美國職棒大聯盟的日本傳奇球星鈴木一朗，年底前將到曾在甲子園奪冠的日本關西地區某一間高校，擔任數天「臨時教練」，進行他人生中首次的學生指導。

日本放送協會（NHK）報導，在日美通算敲出4367支安打的鈴木一朗，2019年3月正式從職棒界退休，目前擔任大聯盟西雅圖水手隊的球團特助。

47歲的一朗為了恢復指導學生棒球的資格，2019年12月曾接受相關研習，並經過日本學生棒球協會審查後，今年2月獲同意恢復資格。

一朗已決定年底前到某間曾在甲子園奪冠的關西地區強權高校，親自指導這些高中球員。這是一朗首度實際指導學生。

日刊體育報導，這次指導對象是經常打進甲子園的某間名門高校，指導期間應只有短期的數天左右，一朗的指導將備受矚目。

日本朝日新聞報導，一朗將以「臨時教練」之姿，首度擔任業餘棒球指導者。