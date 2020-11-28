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中職／吳東融離隊感性告白 「慶幸選擇了隨隊」

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳東融透過Instagram自白，慶幸總冠軍賽選擇了隨隊，有機會和兄弟球迷在一起加油。 聯合報系資料照
吳東融透過Instagram自白，慶幸總冠軍賽選擇了隨隊，有機會和兄弟球迷在一起加油。 聯合報系資料照

味全龍隊昨天進行第二次擴編選秀，4名球員改披龍隊球衣，以今年拿下最佳十人二壘手的中信兄弟吳東融，掀起的討論最熱，他也在沈澱心情後，於今天透過Instagram自白，慶幸總冠軍賽選擇了隨隊，讓他還有時間看看這些年來陪伴自己的球迷、球場。

吳東融的留言如下：

感謝中信兄弟讓我有機會進來職棒這個舞台，也給我很多機會表現自己，謝謝辜董事長、陳董、領隊、所有長官、教練團、行政團隊、學長、還有並肩作戰的隊友們，我不會忘記在兄弟的時光，也祝福你們。

謝謝大家的關心，經過一天的沈澱，心情好多了。

很慶幸當初選擇了隨隊，有更多的時間好好看看球場上的大家、台上的你們以及這幾年陪伴我成長的這個球場。

昨天也點了大家的hashtag 看了照片、文章，站在你們的角度回顧我在中信兄弟的點點滴滴，中間有很多複雜情緒，但關掉頁面後我已經整理好。

接下來要到味全這個新的大家庭，其實並不陌生，也有以前的隊友、同學、學弟們在，相信不會花太多時間適應。

最後，不管在哪裡，我還是我，就像頒獎典禮時說的：「我會繼續努力，讓大家可以看到更好的我」，也謝謝大家的關心。

請大家為我加油，然後替味全龍加油。

中信兄弟 吳東融 味全龍

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