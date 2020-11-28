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黑豹旗／林詔恩8局無失分 平鎮連6年晉決賽

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
平鎮高中連6年挺進黑豹旗決賽。記者陳宛晶／攝影
平鎮高中連6年挺進黑豹旗決賽。記者陳宛晶／攝影

黑豹旗青棒賽今天進行4強賽，第一張決賽門票由平鎮高中與成德高中相爭，兩隊繼桃園盃後再交手，平鎮高中復仇以3：1贏球，連續6年挺進決賽，將與穀保家商、興大附農之間的勝方爭冠。

成德剛在9月底桃園盃擊敗平鎮奪冠，兩軍今天爭取黑豹旗決賽門票，平鎮不敢輕敵，成德也確實展現足以抗衡的實力，前六局平鎮僅以1：0領先，由隊長張宥鈞在第二局以三壘打送回。

緊咬的戰局在第七局終於鬆動，平鎮第九到二棒接連敲安，張宥鈞先敲安打上壘，開路先鋒黃勇傳的二壘打帶有1分打點，曾子祐安打延續攻勢，董子恩再以高飛犧牲打追加1分。

平鎮先發投手林詔恩以98球先發8局，被敲7安打、無失分，他在第七局接連保送王苡丞、張員菘敲出安打，推進二、三壘，成德連兩棒都無功而返，代打郭于華吞下三振，林詔恩在危機中力保不失。

平鎮總教練吳柏宏指出，林詔恩先前參與U18培訓隊，「去那邊磨練，一直投得很穩定，這學期開始的比賽，穩定性真的都不錯。」除了左投優勢外，球速也成長約5公里，因此將這場重要的比賽交給他，「整場下來是一場完美的比賽，一直壓住對方打線。」

林詔恩坦言有想要完投的想法，但用球數已達98球，他對此役投球表現滿意，「還不錯，危機都有解決。」儘管屢屢面對成德攻勢，但他不怕對決，「就是投給他們打，製造雙殺。」

成德直到平鎮換投後才終於打破鴨蛋，王苡丞從田勝文手中敲出陽春砲，終場仍以2分之差輸球，成德止步4強，仍是隊史最佳成績。

成德總教練黃郁倫評價球員在這屆黑豹旗的表現，認為整體不差，但期許子弟兵更好，「有跟選手說，如果要更好，未來這些都是你挑戰職棒的競爭對手，要去創造自己價值。」

平鎮高中 黑豹旗

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