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中職／只是想知道自己價值 賴鴻誠當FA成敗自己承擔

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
賴鴻誠現身黑豹旗青棒賽。 記者陳宛晶／攝影
賴鴻誠現身黑豹旗青棒賽。 記者陳宛晶／攝影

富邦悍將隊投手賴鴻誠行使自由球員權利，今天現身黑豹旗青棒賽四強賽，為母校平鎮高中加油。談到決定「自由」的關鍵，他說：「就像先前說的，就是試一下身價。」他透露，有聽聞有球隊表達興趣，但還是要等待是否有進一步動作，「現在就是加強自我，等待一份好的合約。」

今年中職共有6人行使自由球員權利，悍將隊的林宥穎和賴鴻誠1捕1投上架，為市場上少數沒有「技術性FA」爭議的自由球員，尋求待價而沽。

今年因為規章解讀爭議，掀起話題更大，賴鴻誠表示，「整個過程，自己也有點混亂，行使到底是好是壞，大家都一定會有見解、對自由球員有沒有保障？」他說：「但我就是想要看看自己的價值，要申請就做好心理準備，我也可能變成沒有球隊的狀況，就要自己承擔。」

賴鴻誠目前一切事務交給經紀公司，他也是等待消息中，儘管有聽聞有球隊表達興趣，但還是要等正式接觸才會比較明朗，「現在就是加強自我，等待一份好的合約。」

他也感謝悍將隊的支持、信任，同意讓他行使自由球員權利，「我是經過母隊同意才申請，不是我想要逃脫或是不想留在富邦，我沒有這樣的想法，行使也是希望我們的自由市場可以更活絡。」

他的季外準備課表和往年差不多，未因成為自由球員而有變動，也未設限何時想要確定新東家，「我唯一的時間點，就是明年球季開打前有支所屬球隊，這段時間做好準備，要對得起我之後效力的球隊。」

自由球員 賴鴻誠 平鎮高中

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