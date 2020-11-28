日職／火腿新洋砲內外兼修 恐影響王柏融上場空間

連續兩年淪落B段班的北海道日本火腿鬥士昨(27)日宣布簽下新洋砲羅德里奎茲(Ronny Rodriguez)，兩年的大聯盟生涯僅未以捕手身分出賽，被外界視為「多才多藝的功能型洋砲」，而羅德里奎茲的到來恐將也影響來到合約年的台灣好手王柏融的發揮。

2018年登上大聯盟的羅德里奎茲共出賽146場，繳出打擊率2成21、19轟及63分打點的成績，去年全壘打則首度來到雙位數的14支，雖然打擊率不慎理想，不過羅德里奎茲不僅能扛下內野所有位置，就連外野也有所涉略，如此多功能性也是火腿看上羅德里奎茲的主要原因。

火腿監督也給羅德里奎茲相當高的評價：「他能守內野多個位置，甚至能站中外野，去年在大聯盟也有雙位數的全壘打，長打是他的招牌，從各個面向來看是個能為球隊帶來貢獻的球員，非常符合我們的隊形，而且開朗的他或許能為休息室是帶來活力，非常令人期待他的到來。」

來自多明尼加的羅德里奎茲也表示：「非常開心能夠成為火腿一份子，感謝火腿讓我獲得在新環境打球的機會，我會貢獻所有能夠做的，為聯盟冠軍來努力。」，而連兩年在火腿發揮不慎理想的王柏融，來到合約年勢必得繳出好表現，爭取留在日職的機會。