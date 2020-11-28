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大專棒球聯賽／崑科大開賽前夕 王建民現身打氣球員驚喜

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大成棒晉級甲組參賽前夕 ，王建民現身打氣球員驚喜。圖／校方提供
崑山科大成棒晉級甲組參賽前夕 ，王建民現身打氣球員驚喜。圖／校方提供

崑山科技大學甲組成棒隊去年大專棒球聯賽二級賽事以11戰全勝奪冠，今年晉級公開組一級，今天出征前前旅美職棒投手王建民現身球場，為球員加油打氣．並指導球員投球要領，球員們又驚又喜獲益良多。

校方表示，王建民曾在美國職棒大聯盟洋基隊連續兩年19勝，在台灣是人氣球星，對於台灣棒球運動的推廣及傳承更是不遺餘力。他樂見崑山科大棒球隊的成軍，並期勉球員在運動生涯中最重要的大學時期，要潛心苦練累積實力，在比賽時能發揮最強戰力締造佳績，有朝一日被看見、被發掘，就能在球場上發光發熱。

崑大李天祥校長表示，該校在108年初成立甲組成棒代表隊，網羅全國各地的高中職棒球好手，他認為「要組就組最好的團隊！」在獲得「最佳教練獎」的蕭智祥教練帶領下，參加108學年度UBL大專棒球聯賽公開二級賽事即以11戰全勝之姿勇奪冠軍，史無前例。因應中華職棒第五隊「味全龍」的成立，未來第六隊也可能形成，球員的第一目標就是進入職業棒球隊，以延續打球生涯並獲取優渥的薪資，透過學校教學安排，亦培養球員運動相關的第二專長，讓選手畢業後能有不同的選擇。

崑大甲組成棒代表隊目前共有72名成員，分別來自公廣系、休運系、機械系、旅遊系及餐飲系，由蕭智祥總教練負責給予最嚴格的訓練；在奪下UBL二級冠軍後，學校禮聘曾經帶領中華隊首勝古巴隊的主投林琨瑋加入教練團，擔任投手教練，大大提升球隊投手戰力。此外，109學年度再延攬前中華職棒富邦悍將的打擊教練陳該發負責球隊的打擊訓練，加強球員打擊技巧。如此一來，該校組成了「職棒級」的鐵三角教練團，讓球員不論在「投」或「打」的戰力皆可大幅提升。

體育室主任詹建人期待甲組成棒代表隊在「王牌投手」王建民的指導鼓勵，及「職棒級」鐵三角教練團的嚴格訓練下，在109學年度UBL大專棒球聯賽一級賽事中，能夠再締造佳績，為校爭光。

崑山科大成棒晉級甲組參賽前夕 ，王建民現身打氣球員驚喜。圖／校方提供
崑山科大成棒晉級甲組參賽前夕 ，王建民現身打氣球員驚喜。圖／校方提供
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崑山科大成棒晉級甲組參賽前夕 ，王建民現身打氣球員驚喜。圖／校方提供
崑山科大成棒晉級甲組參賽前夕 ，王建民現身打氣球員驚喜。圖／校方提供
崑山科大成棒晉級甲組參賽前夕 ，王建民現身打氣球員驚喜。圖／校方提供

棒球 王建民 中華職棒

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