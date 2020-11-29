中職2020三大不思議事件 令聯盟公信力飽受質疑

2020年可說是一個多災多難的一年，受到新冠疫情的影響，各國職棒都是受到不小的衝擊。幸運的是，由於台灣較早開始防疫，所以身處台灣的中華職棒能夠在有限度的情況下如期開打，最後還能在無限制的氛圍中完成完整的球季，乃是另類的台灣奇蹟。而2020年對於中職來說也是一個話題與爭議不斷的球季，打從熱身賽開始的彈力球爭議開始，再到近日的滾動式自由球員規章一事，雖然令中職屢上熱搜版面。可惜的是聯盟處理方式總是無法說服球迷，以致其公信力受到不少質疑。

彈力球爭議再現

統一獅隊林安可本季以32轟，登上全壘打王創四年新高。（示意圖，非影射） 報系資料照

2016年中職出現打擊大爆發的情況，該年中職四隊投手的防禦率平均為5.95乃是史上最高，其中本土投手的防禦率更是高達6.39，至於洋投的平均值也破5，單季的聯盟全壘打總數突破600支! 因此打擊戰就成為2016年比賽的基本要素，每場比賽有如打擊練習，導致比賽時間冗長。而最具代表性的一球乃是Lamigo桃猿隊的陽耀勳把一顆過高的壞球「劈成」一支反方向全壘打，不僅受到球迷的討論，也同時開始讓聯盟與球團開始重視「彈力球」的議題。

原本聯盟處理的方式就是出面否認，並表示2016年比賽用球的彈力係數與過去兩年都差不多，但是最後公布數據後，竟發現數據竟有不少的差距。為此，聯盟秘書長下台，並且表示未來嚴格規定比賽用球的彈性係數而收場。可是沒想到，四年過去了，彈力球爭議再起。

2020年中職在熱身賽期間出現球又彈起來的現象。可是由於是熱身賽，聯盟並沒有對此有太多的琢磨，不過，上半球季打完120比賽後，每場比賽平均出現的全壘打數為2.73，直逼2016年時期的2.57。聯盟再次開始對此作出調查與檢測，最後發現上半季比賽用球的彈力係數是高於當初聯盟要求的規定，導致聯盟於下半季趕緊換球，為彈力球風波劃下句點。不過聯盟的公信力開始受到球迷所質疑。

中職波西條款的封壘爭議

球桃猿陳俊秀（右）與兄弟捕手陳家駒的本壘攻防改判引起爭議。 報系資料照

就在2020球季接近尾聲一記原本稀鬆平常的本壘攻防戰，在經過電視補助判決改判後所引發出一系列的爭議。在聯盟出面說明後，事隔多日又發生同樣的情況，可是判決卻出現截然不同的結果，導致最後網友們開始質疑聯盟有偏袒特定球團的嫌疑。而原本有意保護捕手所設下的「波西條款」竟然最後衍生成為有利於跑壘者的規則，與原本設立的精神馳背道而行，因此該條款存廢的問題也開始受到討論。而聯盟在此事件所表現出的強硬態度早已點燃許多球迷不滿的情緒。

滾動式自由球員規章

今年符合自由球員資格周思齊，打出回春成績。 報系資料照

在中職華職棒球員想要轉隊原屬不易，過去還未「自由球員」制度時，只有球團砍球員，還沒有球員選球隊的情況。雖然2010年起，球員們千呼萬喚盼來「自由球員制」，可是條款內門檻過高，因此實施以來只有3人轉隊成功。自由球員制近乎如同虛設。

2020年由於有新球隊加入的緣故，所以在中職於該季末將會舉行第二次擴編選秀。四支球團因為要編列保護名單而傷透腦筋。由於自由球員不必列入18人保護名單內，一般認為許多老將為了母球團擴充保護名單名額，因此技術性使用自由球員權利。可是沒想到，中職規定每年申請自由球員人不不到8人時，每一支球隊最多只能簽兩名自由球員。其目的是以防資本雄厚的球隊藉機一次搜刮市場上的球員。

今年冠軍隊伍統一獅有三名球員行使自由球員權利，但礙於規定，如果新球隊沒有選這三名球員，其中最多只有兩名球員可以回歸統一。其中一名行使自由球員的人很有可能會落入，就算原球團有意網羅但礙於規定，卻被迫退役的窘境。然而，聯盟對於該項規定的解釋竟發生朝令夕改的情形，令球員、球團、球員工會與球迷們十分錯愕，因此被戲稱為「滾動式自由球員制度」。聯盟的公信力再次受到質疑。

話題不斷卻令聯盟公信力飽受質疑。 報系資料照

以上就是2020年受到球迷們所議論紛紛的三大中職爭議事件，如果聯盟能夠有更好的方式處理這些事件，想必球迷對於聯盟的公信力將大幅提升。中職在2020年是唯一打好打滿完整球季的聯盟，原本可以好好藉此經營球迷的機會，也因為這三大事件受到了不小的影響。