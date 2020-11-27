中職／「希望只是在作夢」 陳禹勳再度發文不捨劉時豪

昨晚樂天桃猿守護神陳禹勳特地發文道別隊友，與富邦悍將投手郭俊麟之間留言互動更是引發網友猜測，桃猿捕手劉時豪將會在擴編選秀中被挑走，而在今日下午正式確認劉時豪將披上龍炮，成為味全龍的一員，而陳禹勳今日再度於臉書發文，除了約定來場男子漢的對決之外，也祝福劉時豪在未來變成大龍砲。

擴編選秀前晚，陳禹勳發文寫下：「謝謝你這幾年帶給我的回憶，很開心跟你一起當隊友，我們都知道這樣對你比較好，到那邊去記得寫信給我，#嗚嗚嗚嗚」，也引發網友熱議，亟欲捕手戰力的味全龍將會挑走劉時豪。

而今日也正式確認，劉時豪在擴編選秀的4人當中，陳禹勳今日再度於臉書發文寫下：「珍重再見了，好好努力加油，再見面時就是男子漢的對決！#帥到分手 #變成大龍炮」，同時配上劉時豪的大頭照圖，隨後陳禹勳更是在貼文底下Tag魔術師陳日昇的粉絲專頁，希望將劉時豪給變回來。

而昨日也在貼文下方留言的郭俊麟也再度回應：「絕版了，誰是大砲60號」，另外同為前旅外好手、目前在味全龍陣中的林旺衛也留言表示：「放心～我會好好照顧他的！！」，劉時豪效力桃猿7個賽季，擁有豐富蹲捕經驗的他身在缺乏捕手戰力的味全龍陣中，預計將扛起主戰捕手的位置。