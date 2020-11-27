中職／得知轉隊有點震驚 王玉譜對獅隊說感謝和抱歉

統一獅隊左投王玉譜在擴編選秀上獲得青睞，新球季將轉戰味全龍隊，他坦言得知消息時震驚，但也認為不是壞事，「如果換個環境能夠讓我變得更好或是能對球隊更有幫助，那也是好事一樁。」

龍隊挑選王玉譜，補強左投戰力，總教練葉君璋認為以他的年紀和潛力，如果可以幫助他修正控球，會有不錯壓制性，「我們也認為，應該是有幫他把缺點糾正的能力。」

王玉譜得知轉隊消息確實震驚，他表示，「聽到消息的時候心裡面確實有點震驚，也有點感傷可能要轉換新環境，不過沉澱一下之後覺得，如果換個環境，能夠讓我變得更好或是能對球隊更有幫助，那也是好事一樁。」

他表示，「謝謝統一獅這些年對我的栽培，抱歉沒能百分之百拿出應有表現，也謝謝味全球團、謝謝葉總對我的肯定，接下來我會更努力，全力以付表現最好的一面。」