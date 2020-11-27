快訊

找到了！萬華少女失聯2天 西門町連鎖服飾店內尋獲

獨／勞金局炒股弊案 廉政署發動第二波搜索

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／得知轉隊有點震驚 王玉譜對獅隊說感謝和抱歉

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
王玉譜坦言得知被味全選中時有點震驚，但也認為不是壞事。 聯合報系資料照
王玉譜坦言得知被味全選中時有點震驚，但也認為不是壞事。 聯合報系資料照

統一獅隊左投王玉譜在擴編選秀上獲得青睞，新球季將轉戰味全龍隊，他坦言得知消息時震驚，但也認為不是壞事，「如果換個環境能夠讓我變得更好或是能對球隊更有幫助，那也是好事一樁。」

龍隊挑選王玉譜，補強左投戰力，總教練葉君璋認為以他的年紀和潛力，如果可以幫助他修正控球，會有不錯壓制性，「我們也認為，應該是有幫他把缺點糾正的能力。」

王玉譜得知轉隊消息確實震驚，他表示，「聽到消息的時候心裡面確實有點震驚，也有點感傷可能要轉換新環境，不過沉澱一下之後覺得，如果換個環境，能夠讓我變得更好或是能對球隊更有幫助，那也是好事一樁。」

他表示，「謝謝統一獅這些年對我的栽培，抱歉沒能百分之百拿出應有表現，也謝謝味全球團、謝謝葉總對我的肯定，接下來我會更努力，全力以付表現最好的一面。」

王玉譜 統一獅 味全龍

延伸閱讀

中職／將與葉總再續前緣 陳品捷感謝味全青睞

中職／吳東融轉戰龍隊 劉志威：不捨、祝福

中職／擴編選秀奢望廖健富 葉總：但他沒出來啊…

中職／有信心修好王玉譜 葉君璋說明挑這4人原因

相關新聞

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

味全龍隊第二次擴編選秀今天登場，4名將披上龍袍的球員揭曉，龍隊分別挑選中信兄弟隊吳東融、統一獅隊王玉譜、樂天桃猿隊劉時豪...

中職／有信心修好王玉譜 葉君璋說明挑這4人原因

味全龍隊第二次擴編選秀今天登場，4名將披上龍袍的球員揭曉，龍隊分別挑選中信兄弟隊吳東融、統一獅隊王玉譜、樂天桃猿隊劉時豪...

中職／沒進冠軍賽後又未被保護 吳東融轉龍隊仍感謝兄弟

繼總冠軍賽未被帶入28人名單，中信兄弟隊二壘手吳東融也未進18人保護名單，今天在擴編選秀獲味全龍隊挑選，確定新球季將穿上...

中職／擴編選秀奢望廖健富 葉總：但他沒出來啊…

味全龍隊第二波擴編選秀挑選的4名球員今天揭曉，選進名單是否滿意？總教練葉君璋表示，「對我們球隊來講是OK。」他也「奢望」...

中職／得知轉隊有點震驚 王玉譜對獅隊說感謝和抱歉

統一獅隊左投王玉譜在擴編選秀上獲得青睞，新球季將轉戰味全龍隊，他坦言得知消息時震驚，但也認為不是壞事，「如果換個環境能夠...

中職／將與葉總再續前緣 陳品捷感謝味全青睞

味全龍隊擴編選秀登場，從富邦悍將隊選進野手陳品捷，他將與總教練葉君璋再續前緣。陳品捷感謝富邦這幾年的照顧與指導，球團則表...

中職／吳東融轉戰龍隊 劉志威：不捨、祝福

味全龍隊第二次擴編選秀放榜，從中信兄弟隊挑選內野手吳東融，總教練葉君璋相中他的「功能性」，認為他在二壘、三壘、游擊的守備...

日職／巨人同意菅野智之赴美 舅舅原辰德百感交集

本賽季爭奪日本一失利的讀賣巨人，日前已同意陣中王牌投手菅野智之透過入札制度赴美挑戰大聯盟，目前菅野僅表示會慎重考慮，並未多做回應，不過巨人監督，也是菅野舅舅的原辰德表示：「身為巨人監督，內心百感交集，

中職／陳禹勳道別隊友引郭俊麟回覆 劉時豪將披龍袍？

明年球季將登上中職一軍的味全龍隊，今(27)日下午五點將公布第2次擴編選秀結果，由於各隊受保護名單只有18人，也引發球迷熱烈討論哪4位球員將披上龍袍，而經常在社群媒體發表評論的樂天桃猿終結者陳禹勳，也

中職／擴編選秀 龍擬挑2投、1捕、1野

味全龍隊第二次擴編選秀要花3000萬元，花了一周時間評估要選哪四位球員，結果將在今天揭曉，總教練葉君璋透露，投手、捕手、...

中職／擴編選秀怎麼選？葉總考量三方面

味全龍隊第二次擴編選秀要選哪四位球員？結果將在明天揭曉，總教練葉君璋透露，以2投手、1捕手、1野手為方向，不過最終人選仍...

中職／留言影射收買裁判 球迷今遭樂天挨告妨礙名譽

本季樂天桃猿與中信兄弟多次本壘改判的爭議，引起不少激進球迷以影射方式，暗指樂天桃猿以不正當的方式獲取球賽勝利，因而讓樂天球團決定宣布走法律程序，而今日有球迷在中信兄弟社團上表示，自己已經收到刑事警察局

熱門新聞

中職／陳禹勳道別隊友引郭俊麟回覆 劉時豪將披龍袍？

林書豪的下一站 北京或紐約、還是台北？

中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

中職／擴編選秀怎麼選？葉總考量三方面

回顧馬拉度納風流情史 傳「整容」討好女友終被拒門外

NBA／與喬丹能否成戰 球爸開出驚人條件

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。