中職／將與葉總再續前緣 陳品捷感謝味全青睞

味全龍隊擴編選秀登場，從富邦悍將隊選進野手陳品捷，他將與總教練葉君璋再續前緣。陳品捷感謝富邦這幾年的照顧與指導，球團則表示，「雖然不捨，但祝福品捷未來有很好的表現和發展。」

具旅美資歷的陳品捷，為2017年選秀悍將隊第二指名，今年整季只在一軍出賽22場，39打數敲出7安打，獲得機會不多，如今新球季將披龍隊球衣出賽。

陳品捷透過經紀公司表示，很謝謝富邦這幾年的照顧，以及教練團的指導，這幾年和教練、球員都相處得很融洽，也感謝味全龍隊與葉君璋總教練的青睞，他會和以前一樣，做好準備，幫助新球隊拿下每一場比賽。

悍將隊球團表示，陳品捷在2017年旅外歸國獲得富邦球團選中後，第一年就成為球隊即戰力，並曾代表中華職棒赴日參加亞冠賽，這幾年為球隊貢獻良多。品捷被味全挑中之後，球團雖然不捨，但祝福品捷未來有很好的表現和發展。