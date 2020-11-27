中職／吳東融轉戰龍隊 劉志威：不捨、祝福

味全龍隊第二次擴編選秀放榜，從中信兄弟隊挑選內野手吳東融，總教練葉君璋相中他的「功能性」，認為他在二壘、三壘、游擊的守備都沒有問題。兄弟領隊劉志威表示，共同努力過，不管是誰被挑選都不捨，也祝福吳東融在味全有更好的發展。

吳東融獲龍隊挑選，將離開2016年起效力的兄弟，他透過粉絲團感謝球團，「自2016年迄今，中信球團對我的照顧，我銘記在心；更要謝謝中信教練團這些日子對我的循循善誘及諄諄教誨，我自知自己有許多不足之處，感謝教練團對我的包容。」

劉志威表示，不管是誰，每位被選走的，我們都很不捨，畢竟共同努力過，祝福吳東融在味全有更好的發展。

龍隊相中吳東融在內野守備的經驗，葉君璋指出，「吳東融不管在二壘、游擊，甚至是三壘，我認為他都有能力彌去補這三個位置。」

他提到，「我們的能力跟中信兄弟的能力，有點不一樣，他們大部分都有經驗，相對他們的需求是不一樣的，但我們需要吳東融這樣的球員來帶，年輕選手面對挫折時，吳東融可以彌補這一塊。」