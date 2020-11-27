中職／擴編選秀奢望廖健富 葉總：但他沒出來啊…

味全龍隊第二波擴編選秀挑選的4名球員今天揭曉，選進名單是否滿意？總教練葉君璋表示，「對我們球隊來講是OK。」他也「奢望」在擴編選秀名單中看到廖健富、陳傑憲一類的名字，他笑說：「但他們都被保護住啊！」

4名將披上龍袍的球員今天揭曉，龍隊分別挑選中信兄弟隊吳東融、統一獅隊王玉譜、樂天桃猿隊劉時豪、富邦悍將隊陳品捷。

葉總昨天受訪時透露，將挑進包含左投在內的2名投手、1名捕手，以及一名可內可外的野手，今天上午開會後再修正，改為1投1捕2野。

最後一天策略轉彎，葉君璋透露，「我們捕手、野手位置都需要人，其實我們投手人數沒有落差很大，但內野手比較有落差，球團這邊有提醒我們，內野手這樣真的可以嗎？所以會有不同的想法，內野真的是有比較缺，補內野風險會比較小一點。」

對於選進球員名單是否滿意，葉君璋表示，對球隊來說是OK，但他也笑說：「我也說看可不可以選廖健富，但廖健富沒有出來，陳傑憲也被保護住啊！」