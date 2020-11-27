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日職／「工藤是討人厭的監督」 王貞治認證是軟銀強盛原因

聯合新聞網 / 綜合報導
曾擔任養樂多燕子及西武獅監督的廣岡達朗認為，工藤公康成為令人討厭的監督為近年軟銀強勢的原因。 美聯社
曾擔任養樂多燕子及西武獅監督的廣岡達朗認為，工藤公康成為令人討厭的監督為近年軟銀強勢的原因。 美聯社

福岡軟銀鷹以連續兩年橫掃老牌強權讀賣巨人之姿，成功完成「日本一」4連霸，這也是工藤公康執教以來手握的第5枚冠軍戒指，讓外界無不讚嘆這位「優勝請負人」深厚的執教功力，曾擔任養樂多燕子及西武獅監督的廣岡達朗認為，工藤公康成為令人討厭的監督為近年軟銀強勢的原因。

日本一結束後，廣岡親自打電話向擔任軟銀會長的王貞治道聲恭喜外，也對工藤公康讚譽有加：「工藤終於成為討人厭的監督了。」，而王貞治也非常認同廣岡的說法：「是的，工藤監督非常認真，除了選手內部問題外，其他都是不需要考慮的。」

廣岡也提到，能讓選手感到厭惡的監督，才是真正一流的監督：「工藤在調度和選手啟用方式上，完全不考慮人情因素，以贏球為絕對信念來徹底執行，作為一位監督能讓選手討厭，才是一流的監督。」

季初軟銀打線歷經相當大的低潮，但工藤為了取得贏球保證，仍不將在二軍有好表現的老將內川聖一給升上一軍，也曾把打擊低迷的精神支柱松田宣浩移出先發名單，而在日本一第四戰中，先發洋投摩爾(Matt Moore)有機會締造無安打比賽卻將他換下，一路走來工藤調度始終如一，也造就了璀璨輝煌的軟銀王朝。

軟銀 王貞治

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