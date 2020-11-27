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中職／有信心修好王玉譜 葉君璋說明挑這4人原因
味全龍隊第二次擴編選秀今天登場，4名將披上龍袍的球員揭曉，龍隊分別挑選中信兄弟隊吳東融、統一獅隊王玉譜、樂天桃猿隊劉時豪、富邦悍將隊陳品捷，總教練葉君璋說明挑選4人的原因，考慮的點包括球隊本身狀況、選手表現以及場外習慣。
挑選獅隊左投王玉譜，葉君璋解釋，球隊目前缺乏左投，評估王玉譜的企圖、能力、潛力都有，但缺點是控球，問題在於有沒有辦法幫他修正控球問題。
葉君璋表示，「我們認為，應該有幫他把缺點糾正的能力，目前看來是覺得有，畢竟才24歲而已，修好之後，我認為他的潛力會有不錯的壓制性。」龍隊目前設定他的出賽定位在中繼。
選進猿隊捕手劉時豪，龍隊需要解決陣容缺乏有經驗的捕手的最大盲點，劉時豪的年紀和過往在蹲捕的表現，都是獲得龍隊青睞的關鍵。
「加上王維中有和他搭配過，對他的評價還滿高的。」葉君璋指出，陣中年輕捕手還是會有一軍出賽空間，但需要有經驗的捕手時，劉時豪就是最好的人選。」
2名野手分別選進吳東融和陳品捷，葉君璋表示，有了吳東融後，陳品捷就可以放到外野，而他認為吳東融有能力負擔二壘、三壘、游擊，「我們的能力與中信兄弟不同，他們大部分都有經驗，相較之下，我們內野是比較年輕的球隊，需要吳東融這樣的選手來帶。」
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