中職／沒進冠軍賽後又未被保護 吳東融轉龍隊仍感謝兄弟

繼總冠軍賽未被帶入28人名單，中信兄弟隊二壘手吳東融也未進18人保護名單，今天在擴編選秀獲味全龍隊挑選，確定新球季將穿上新球衣，轉入總教練葉君璋麾下作戰。

擴編選秀今天登場，吳東融確定轉戰龍隊，他也透過粉絲團發表聲明，感謝中信球團過往的照顧，以及龍隊的青睞。

吳東融寫道，「謝謝中信球團引領我進了我夢寐以求的職棒大門。自2016年迄今，中信球團對我的照顧，我銘記在心；更要謝謝中信教練團這些日子對我的循循善誘及諄諄教誨，我自知自己有許多不足之處，感謝教練團對我的包容。」

他表示，「我也要感謝味全球團對我的青睞，期許自己未來能不讓你們失望，在新的環境變得更加成熟，不論是球技，還是心態。」

吳東融今年在二壘位置雙料入圍金手套、最佳十人，但未在大賽獲得球隊重用，總冠軍賽未被帶入28人名單，已經引起廣大討論，這回在擴編選秀上榜，也變相證實未被放進兄弟的18人保護名單中。

吳東融本季出賽87場，其中84場負擔二壘守備，整季繳出2成88打擊率，最終在最佳十人上榜，繼去年入手金手套後，再入手一座年度獎項，如今將帶著這些資歷轉戰新球隊。