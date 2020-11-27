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中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

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中職／擴編選秀名單出爐 劉時豪、吳東融等4人披龍袍

聯合報 / 記者陳宛晶／台北即時報導
味全龍隊在擴編選秀分別挑選樂天桃猿隊劉時豪、中信兄弟隊吳東融、富邦悍將隊陳品捷與統一獅隊王玉譜(由左至右)。 聯合報系資料照
味全龍隊在擴編選秀分別挑選樂天桃猿隊劉時豪、中信兄弟隊吳東融、富邦悍將隊陳品捷與統一獅隊王玉譜(由左至右)。 聯合報系資料照

味全龍隊第二次擴編選秀今天登場，4名將披上龍袍的球員揭曉，龍隊分別挑選中信兄弟隊吳東融、統一獅隊王玉譜、樂天桃猿隊劉時豪、富邦悍將隊陳品捷

龍隊擴編選秀選誰備受矚目，總教練葉君璋昨天受訪時透露，將挑進包含左投在內的2名投手、1名捕手，以及一名可內可外的野手，今天上午開會後再修正，改為1投1捕2野。

今天下午答案揭曉，吳東融、王玉譜、劉時豪、陳品捷將改披龍袍，在龍隊展開第二生涯，4人須在12月31日前完成轉隊程序，若拒絕加盟則強制引退。

龍隊去年重返中職，需參加兩次擴編選秀，第一次為去年11月底，可從各隊保護名單外挑1至2人，龍隊分別從兄弟選進曾陶鎔、悍將隊羅華韋、獅隊廖文揚以及猿隊江忠垣，支付每隊300萬轉隊費、合計1200萬，第二次則為挑選1人、需支付每隊750萬，合計3000萬。

吳東融 劉時豪 陳品捷 王玉譜

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