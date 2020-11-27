日職／巨人同意菅野智之赴美 舅舅原辰德百感交集

本賽季爭奪日本一失利的讀賣巨人，日前已同意陣中王牌投手菅野智之透過入札制度赴美挑戰大聯盟，目前菅野僅表示會慎重考慮，並未多做回應，不過巨人監督，也是菅野舅舅的原辰德表示：「身為巨人監督，內心百感交集，無法輕易向菅野道別。」

依照日職自由球員制度，球員需要在一軍待滿9年才能取得海外球員資格，因此菅野最快得等到2022年才能赴美尋求大聯盟夢，不過昨日傳出巨人球團已經同意讓菅野申請入札，給予這位不動王牌提早挑戰大聯盟的機會，而今年申請入札制度的期限是在12月12日，而根據日本媒體報導，北海道日本火腿鬥士王牌投手有原航平已經提出申請。

談到菅野挑戰大聯盟，巨人監督原辰德雖然希望姪子能一圓大聯盟的夢，不過身為球隊監督，當然還是希望菅野能繼續為巨人效力：「身為巨人監督，我並不希望他離隊而造成戰力損失，所以我沒有辦法輕易說出『去吧！』而與他道別。」，不過原辰德也表示，無論菅野做出什麼決定，他都會支持：「我相信他會認真考慮，不會做出草率的決定。」

現年31歲的菅野就曾於2011年選秀會中被日本火腿鬥士選中，不過卻一心想與擔任巨人監督的舅舅原辰德一同效力，等待一年後如願披上巨人戰袍，效力8年間為巨人不動王牌先發，貢獻101勝49負、防禦率2.32的優異水平，勇奪2座澤村賞，本季更曾締造開幕13連勝的驚人紀錄。