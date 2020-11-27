中職／陳禹勳道別隊友引郭俊麟回覆 劉時豪將披龍袍？

明年球季將登上中職一軍的味全龍隊，今(27)日下午五點將公布第2次擴編選秀結果，由於各隊受保護名單只有18人，也引發球迷熱烈討論哪4位球員將披上龍袍，而經常在社群媒體發表評論的樂天桃猿終結者陳禹勳，也在昨晚在臉書專頁PO文向被選走的隊友道別，引起網友爭相討論。

陳禹勳昨深夜11時在臉書發文寫下：「謝謝你這幾年帶給我的回憶，很開心跟你一起當隊友，我們都知道這樣對你比較好，到那邊去記得寫信給我，#嗚嗚嗚嗚」

貼文一出立刻引發網友們熱烈留言討論，許多球迷猜測陳禹勳道別的隊友正是捕手劉時豪，而身為劉時豪在西苑高中學弟的郭俊麟也留言表示：「問題不大，這個人應該快取得FA資格了」，陳禹勳回覆：「被抓去炸成油了」，此番對話也增加劉時豪披上龍袍的機率。

劉時豪過去為Lamigo桃猿(現樂天桃猿)的主戰捕手，不過隨著主砲林泓育回歸先發捕手，加上需與更具年紀優勢的廖健富及嚴宏鈞分擔上場時間，劉時豪近兩年來出賽數合計僅65場，不過具有豐富捕手經驗的他，符合葉總要選1捕的規劃，預計若真的入選，將能在味全龍佔有一席之地。

另外根據葉總的2投、1捕、1野規劃，除了劉時豪外，包含兄弟左投鄭佳彥、彭識穎或右投陳琥、楊志；獅隊左投王玉譜；悍將工具人陳品捷等，都是據傳可能人選。